https://ria.ru/20241002/rets-1975904100.html

Бизнес-диалог о продвижении продукции в СНГ проведут на "Сделано в России"

Бизнес-диалог о продвижении продукции в СНГ проведут на "Сделано в России" - РИА Новости, 02.10.2024

Бизнес-диалог о продвижении продукции в СНГ проведут на "Сделано в России"

В ходе международного экспортного форума "Сделано в России" Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет бизнес-диалог "Продвижение продукции в страны... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:34

2024-10-02T11:34

2024-10-02T11:34

экономика

россия

снг

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В ходе международного экспортного форума "Сделано в России" Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет бизнес-диалог "Продвижение продукции в страны СНГ", который станет ключевой площадкой для обсуждения стратегического сотрудничества и расширения экспортных возможностей на пространстве СНГ, сообщает центр."Российскую Федерацию и страны Содружества Независимых Государств связывают многолетние деловые связи, проверенные временем, и ясные "правила игры". Тем не менее потенциал роста на рынках СНГ далеко не исчерпан, особенно для новых игроков, которые сталкиваются с недостаточной информированностью о специфике рынка и возможностях для сотрудничества. В ходе дискуссии экспортеры получат возможность узнать о новых возможностях роста, обменяться опытом с коллегами и разработать стратегии продвижения продукции в СНГ", - говорится в сообщении.Ключевые вопросы бизнес-диалога: какие направления несырьевого экспорта станут приоритетными для России и стран СНГ к 2030 году, как эффективно выйти на рынки СНГ и какие особенности нужно учитывать в каждой стране и могут ли рынки СНГ стать отправной точкой для выхода на международные рынки и глобальную экспансию."Присоединяйтесь к обсуждению, чтобы узнать, как российские компании могут адаптироваться и развивать экспорт в СНГ. Подробности и регистрация на официальном сайте форума "Сделано в России", - заключает РЭЦ.

https://ria.ru/20241002/forum-1975903143.html

https://ria.ru/20241002/sertifikat-1975898252.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, снг, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)