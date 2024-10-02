https://ria.ru/20241002/rets-1975904100.html
Бизнес-диалог о продвижении продукции в СНГ проведут на "Сделано в России"
Бизнес-диалог о продвижении продукции в СНГ проведут на "Сделано в России" - РИА Новости, 02.10.2024
Бизнес-диалог о продвижении продукции в СНГ проведут на "Сделано в России"
В ходе международного экспортного форума "Сделано в России" Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет бизнес-диалог "Продвижение продукции в страны... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:34
2024-10-02T11:34
2024-10-02T11:34
экономика
россия
снг
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899436790_0:227:3237:2048_1920x0_80_0_0_db8c91101fa541a03f3e207fdaa38b72.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В ходе международного экспортного форума "Сделано в России" Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет бизнес-диалог "Продвижение продукции в страны СНГ", который станет ключевой площадкой для обсуждения стратегического сотрудничества и расширения экспортных возможностей на пространстве СНГ, сообщает центр."Российскую Федерацию и страны Содружества Независимых Государств связывают многолетние деловые связи, проверенные временем, и ясные "правила игры". Тем не менее потенциал роста на рынках СНГ далеко не исчерпан, особенно для новых игроков, которые сталкиваются с недостаточной информированностью о специфике рынка и возможностях для сотрудничества. В ходе дискуссии экспортеры получат возможность узнать о новых возможностях роста, обменяться опытом с коллегами и разработать стратегии продвижения продукции в СНГ", - говорится в сообщении.Ключевые вопросы бизнес-диалога: какие направления несырьевого экспорта станут приоритетными для России и стран СНГ к 2030 году, как эффективно выйти на рынки СНГ и какие особенности нужно учитывать в каждой стране и могут ли рынки СНГ стать отправной точкой для выхода на международные рынки и глобальную экспансию."Присоединяйтесь к обсуждению, чтобы узнать, как российские компании могут адаптироваться и развивать экспорт в СНГ. Подробности и регистрация на официальном сайте форума "Сделано в России", - заключает РЭЦ.
https://ria.ru/20241002/forum-1975903143.html
https://ria.ru/20241002/sertifikat-1975898252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, снг, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, СНГ, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В ходе международного экспортного форума "Сделано в России" Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет бизнес-диалог "Продвижение продукции в страны СНГ", который станет ключевой площадкой для обсуждения стратегического сотрудничества и расширения экспортных возможностей на пространстве СНГ, сообщает центр.
"Российскую Федерацию и страны Содружества Независимых Государств связывают многолетние деловые связи, проверенные временем, и ясные "правила игры". Тем не менее потенциал роста на рынках СНГ далеко не исчерпан, особенно для новых игроков, которые сталкиваются с недостаточной информированностью о специфике рынка и возможностях для сотрудничества. В ходе дискуссии экспортеры получат возможность узнать о новых возможностях роста, обменяться опытом с коллегами и разработать стратегии продвижения продукции в СНГ", - говорится в сообщении.
Ключевые вопросы бизнес-диалога: какие направления несырьевого экспорта станут приоритетными для России и стран СНГ к 2030 году, как эффективно выйти на рынки СНГ и какие особенности нужно учитывать в каждой стране и могут ли рынки СНГ стать отправной точкой для выхода на международные рынки и глобальную экспансию.
"Присоединяйтесь к обсуждению, чтобы узнать, как российские компании могут адаптироваться и развивать экспорт в СНГ. Подробности и регистрация на официальном сайте форума "Сделано в России", - заключает РЭЦ
.