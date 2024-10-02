https://ria.ru/20241002/razvitie-1975863161.html

Посол России заявил об уходе в прошлое западной модели развития

Посол России заявил об уходе в прошлое западной модели развития - РИА Новости, 02.10.2024

Посол России заявил об уходе в прошлое западной модели развития

Модель развития, обеспечивавшая Западу доминирование и экономический рост за счет присвоения чужих ресурсов, уходит в прошлое, заявил РИА Новости посол России в РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T07:28

2024-10-02T07:28

2024-10-02T07:28

в мире

китай

россия

игорь моргулов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912811984_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6c188ca6cc4e11e968083e94cf8c2eee.jpg

ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Модель развития, обеспечивавшая Западу доминирование и экономический рост за счет присвоения чужих ресурсов, уходит в прошлое, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран. "Формирование многополярной системы международных отношений – это не чья-то воля, а объективный исторический процесс, который отражает происходящие в мире перемены, как говорят здесь, в Китае, "невиданные за сто лет", – заявил Моргулов. Он отметил, что "модель развития, обеспечивавшая западным державам доминирование и экономический рост за счет присвоения чужих ресурсов, необратимо уходит в прошлое". Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.

https://ria.ru/20241002/kitay-1975852859.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, игорь моргулов