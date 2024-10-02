https://ria.ru/20241002/razvitie-1975863161.html
Посол России заявил об уходе в прошлое западной модели развития
Посол России заявил об уходе в прошлое западной модели развития - РИА Новости, 02.10.2024
Посол России заявил об уходе в прошлое западной модели развития
Модель развития, обеспечивавшая Западу доминирование и экономический рост за счет присвоения чужих ресурсов, уходит в прошлое, заявил РИА Новости посол России в РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T07:28
2024-10-02T07:28
2024-10-02T07:28
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игорь моргулов
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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Модель развития, обеспечивавшая Западу доминирование и экономический рост за счет присвоения чужих ресурсов, уходит в прошлое, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран. "Формирование многополярной системы международных отношений – это не чья-то воля, а объективный исторический процесс, который отражает происходящие в мире перемены, как говорят здесь, в Китае, "невиданные за сто лет", – заявил Моргулов. Он отметил, что "модель развития, обеспечивавшая западным державам доминирование и экономический рост за счет присвоения чужих ресурсов, необратимо уходит в прошлое". Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
https://ria.ru/20241002/kitay-1975852859.html
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в мире, китай, россия, игорь моргулов
В мире, Китай, Россия, Игорь Моргулов
Посол России заявил об уходе в прошлое западной модели развития
Посол России в Китае Моргулов: модель развития Запада уходит в прошлое
ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Модель развития, обеспечивавшая Западу доминирование и экономический рост за счет присвоения чужих ресурсов, уходит в прошлое, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран.
"Формирование многополярной системы международных отношений – это не чья-то воля, а объективный исторический процесс, который отражает происходящие в мире перемены, как говорят здесь, в Китае, "невиданные за сто лет", – заявил Моргулов.
Он отметил, что "модель развития, обеспечивавшая западным державам доминирование и экономический рост за счет присвоения чужих ресурсов, необратимо уходит в прошлое".
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.