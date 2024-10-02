https://ria.ru/20241002/rakety-1976041357.html

Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты

Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты - РИА Новости, 02.10.2024

Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты

Ещё две украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T21:00

2024-10-02T21:00

2024-10-02T21:10

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ещё две украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов.В среду днём силами ПВО в Курской области были сбиты украинская ракета и три БПЛА самолётного типа."Ещё две украинские ракеты сегодня вечером уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, украина