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Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 02.10.2024 (обновлено: 21:10 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/rakety-1976041357.html
Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты
Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты - РИА Новости, 02.10.2024
Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты
Ещё две украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T21:00
2024-10-02T21:10
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ещё две украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов.В среду днём силами ПВО в Курской области были сбиты украинская ракета и три БПЛА самолётного типа."Ещё две украинские ракеты сегодня вечером уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Украина
Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты

Смирнов: еще две ракеты ВСУ уничтожили в небе над территорией Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ещё две украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
В среду днём силами ПВО в Курской области были сбиты украинская ракета и три БПЛА самолётного типа.
«
"Ещё две украинские ракеты сегодня вечером уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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