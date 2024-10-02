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Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты
Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты - РИА Новости, 02.10.2024
Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты
Ещё две украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T21:00
2024-10-02T21:00
2024-10-02T21:10
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ещё две украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов.В среду днём силами ПВО в Курской области были сбиты украинская ракета и три БПЛА самолётного типа."Ещё две украинские ракеты сегодня вечером уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Украина
Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты
Смирнов: еще две ракеты ВСУ уничтожили в небе над территорией Курской области