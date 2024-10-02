https://ria.ru/20241002/raketa-1976000594.html

Польша и Южная Корея подписали контракт на производство ракет CGR-080

Польша и Южная Корея подписали контракт на производство ракет CGR-080 - РИА Новости, 02.10.2024

Польша и Южная Корея подписали контракт на производство ракет CGR-080

Польская компания WB Electronics S.A. и южнокорейская Hanwha Aerospace подписали контракт на производство 239-миллиметровых ракет CGR-080, сообщило министерство РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:07

2024-10-02T17:07

2024-10-02T17:07

в мире

польша

южная корея

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ВАРШАВА, 2 окт - РИА Новости. Польская компания WB Electronics S.A. и южнокорейская Hanwha Aerospace подписали контракт на производство 239-миллиметровых ракет CGR-080, сообщило министерство национальной обороны Польши. Отмечается, что производство ракет будет осуществляться в Польше. "Производство 239-мм ракет CGR-080 будет осуществляться в Польше. Планируется, что оба предприятия создадут производственный потенциал в области производства боеприпасов для приобретенных в настоящее время реактивных систем залпового огня HOMAR-K в нашей стране", - указало ведомство. В ходе реализации контракта планируется построить завод, целевая мощность которого по производству боеприпасов достигнет нескольких тысяч ракет CGR-080 в год. "Подписанное соглашение предусматривает передачу технологии производства управляемых ракет, оборудования для технологической линии, а также передачу лицензий на производство ракет. Подход, разработанный польско-корейской промышленностью, является еще одним шагом на пути к обретению автономности в производстве ракет и способности сдерживать потенциальных агрессоров", - отметило минобороны Польши.

https://ria.ru/20240910/polsha-1971766714.html

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в мире, польша, южная корея