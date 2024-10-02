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В Раде опасаются, что Ближний Восток затмит Украину - РИА Новости, 02.10.2024
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17:40 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/rada-1976006815.html
В Раде опасаются, что Ближний Восток затмит Украину
В Раде опасаются, что Ближний Восток затмит Украину - РИА Новости, 02.10.2024
В Раде опасаются, что Ближний Восток затмит Украину
Депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал проблемой для Украины обострение ситуации на Ближнем Востоке, которая, по его словам, перетянет на себя ключевое... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:40
2024-10-02T17:40
в мире
ближний восток
израиль
украина
владимир арьев
дмитрий белик
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал проблемой для Украины обострение ситуации на Ближнем Востоке, которая, по его словам, перетянет на себя ключевое внимание партнеров Киева и их помощь. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. "Ситуация на Ближнем Востоке для нас теперь проблема. Внимание переключается с войны, к которой мир привык, к сожалению, это факт, на новую. А там будет жарко. И наши главные партнеры перенесут акценты туда", - приводит слова Арьева украинский телеканал "Эспрессо". По его мнению, если не произойдет чего-то экстраординарного на фронте, потери ВСУ новых городов в Донбассе будут тонуть в информационной волне обострения на Ближнем Востоке, что негативно скажется на оказании Украине помощи Западом. Как заявил ранее в среду член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, конфликт на Ближнем Востоке выйдет для Запада на первый план, затмив происходящее на Украине.
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в мире, ближний восток, израиль, украина, владимир арьев, дмитрий белик, верховная рада украины, вооруженные силы украины, госдума рф, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ближний Восток, Израиль, Украина, Владимир Арьев, Дмитрий Белик, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Раде опасаются, что Ближний Восток затмит Украину

Депутат Рады Арьев назвал ситуацию на Ближнем Востоке проблемой для Украины

© Кадр видео из соцсетейИранский удар по Израилю
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Иранский удар по Израилю
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал проблемой для Украины обострение ситуации на Ближнем Востоке, которая, по его словам, перетянет на себя ключевое внимание партнеров Киева и их помощь.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.
"Ситуация на Ближнем Востоке для нас теперь проблема. Внимание переключается с войны, к которой мир привык, к сожалению, это факт, на новую. А там будет жарко. И наши главные партнеры перенесут акценты туда", - приводит слова Арьева украинский телеканал "Эспрессо".
По его мнению, если не произойдет чего-то экстраординарного на фронте, потери ВСУ новых городов в Донбассе будут тонуть в информационной волне обострения на Ближнем Востоке, что негативно скажется на оказании Украине помощи Западом.
Как заявил ранее в среду член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, конфликт на Ближнем Востоке выйдет для Запада на первый план, затмив происходящее на Украине.
Кадр видео с иранскими ракетами, снятый из кабины cамолета British Airways - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
СМИ показали кадры запуска ракет для ударов по Израилю с борта самолета
Вчера, 13:04
 
В миреБлижний ВостокИзраильУкраинаВладимир АрьевДмитрий БеликВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныГосдума РФОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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