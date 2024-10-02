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Пыль от песчаных бурь обойдет Москву - РИА Новости, 02.10.2024
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13:36 02.10.2024 (обновлено: 13:50 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/pyl-1975935088.html
Пыль от песчаных бурь обойдет Москву
Пыль от песчаных бурь обойдет Москву - РИА Новости, 02.10.2024
Пыль от песчаных бурь обойдет Москву
Частицы пыли после песчаной бури в южных регионах практически не затронут Центральную Россию, они направятся через приграничные области Украины в сторону... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:36
2024-10-02T13:50
украина
белоруссия
астраханская область
марина макарова
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Частицы пыли после песчаной бури в южных регионах практически не затронут Центральную Россию, они направятся через приграничные области Украины в сторону Белоруссии и там растворятся в воздухе, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Ранее сообщалось, что пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в воскресенье днем и были замечены в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии. "По прогнозам, небольшой шлейф мелких частиц пройдет немного западнее, он пойдет в сторону Минска… Москву, Центральную Россию практически не затрагивает – это север Дагестана, север Ставропольского края, Калмыкия, Астраханская область, Ростовская, Волгоградская, новые регионы, может быть, заденет Белгородскую и Курскую области, далее приграничные районы Украины и на Белоруссию выходит. Там оно растворится в воздухе сегодня-завтра", - сказала Макарова. Метеоролог подчеркнула, что частицы будут мелкие, незаметные невооружённым глазом, опасности для здоровья людей они не принесут.
https://ria.ru/20240929/burya-1975363045.html
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украина, белоруссия, астраханская область, марина макарова, гидрометцентр, погода
Украина, Белоруссия, Астраханская область, Марина Макарова, Гидрометцентр, Погода
Пыль от песчаных бурь обойдет Москву

Гидрометцентр: пыль от песчаных бурь обойдет Москву, направится в сторону Минска

© Фото : Елена Ермакова/ВКонтактеПыльная буря накрыла Ростов-на-Дону
Пыльная буря накрыла Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Елена Ермакова/ВКонтакте
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Частицы пыли после песчаной бури в южных регионах практически не затронут Центральную Россию, они направятся через приграничные области Украины в сторону Белоруссии и там растворятся в воздухе, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
Ранее сообщалось, что пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в воскресенье днем и были замечены в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии.
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"По прогнозам, небольшой шлейф мелких частиц пройдет немного западнее, он пойдет в сторону Минска… Москву, Центральную Россию практически не затрагивает – это север Дагестана, север Ставропольского края, Калмыкия, Астраханская область, Ростовская, Волгоградская, новые регионы, может быть, заденет Белгородскую и Курскую области, далее приграничные районы Украины и на Белоруссию выходит. Там оно растворится в воздухе сегодня-завтра", - сказала Макарова.
Метеоролог подчеркнула, что частицы будут мелкие, незаметные невооружённым глазом, опасности для здоровья людей они не принесут.
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