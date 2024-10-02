Пыль от песчаных бурь обойдет Москву
Гидрометцентр: пыль от песчаных бурь обойдет Москву, направится в сторону Минска
© Фото : Елена Ермакова/ВКонтактеПыльная буря накрыла Ростов-на-Дону
© Фото : Елена Ермакова/ВКонтакте
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Частицы пыли после песчаной бури в южных регионах практически не затронут Центральную Россию, они направятся через приграничные области Украины в сторону Белоруссии и там растворятся в воздухе, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
Ранее сообщалось, что пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в воскресенье днем и были замечены в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии.
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"По прогнозам, небольшой шлейф мелких частиц пройдет немного западнее, он пойдет в сторону Минска… Москву, Центральную Россию практически не затрагивает – это север Дагестана, север Ставропольского края, Калмыкия, Астраханская область, Ростовская, Волгоградская, новые регионы, может быть, заденет Белгородскую и Курскую области, далее приграничные районы Украины и на Белоруссию выходит. Там оно растворится в воздухе сегодня-завтра", - сказала Макарова.
Метеоролог подчеркнула, что частицы будут мелкие, незаметные невооружённым глазом, опасности для здоровья людей они не принесут.
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