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ПВО отразила атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/pvo-1976008775.html
ПВО отразила атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области, заявил Рогов
ПВО отразила атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 02.10.2024
ПВО отразила атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области, заявил Рогов
Российская система ПВО отразила воздушную атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:47
2024-10-02T17:47
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Российская система ПВО отразила воздушную атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ предприняли попытку атаковать с воздуха город Токмак. Атака отражена нашей системой ПВО, которая стоит на защите мирного города", - сказал он. По словам Рогова, ВСУ обстреливали город из ракетных систем залпового огня. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240922/bespilotnik-1974092924.html
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запорожская область, токмак, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО отразила атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области, заявил Рогов

Рогов: ПВО отразила воздушную атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Российская система ПВО отразила воздушную атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ предприняли попытку атаковать с воздуха город Токмак. Атака отражена нашей системой ПВО, которая стоит на защите мирного города", - сказал он.
По словам Рогова, ВСУ обстреливали город из ракетных систем залпового огня.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьТокмакВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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