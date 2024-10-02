https://ria.ru/20241002/pvo-1976008775.html

ПВО отразила атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области, заявил Рогов

ПВО отразила атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 02.10.2024

ПВО отразила атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области, заявил Рогов

Российская система ПВО отразила воздушную атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:47

2024-10-02T17:47

2024-10-02T17:47

специальная военная операция на украине

запорожская область

токмак

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Российская система ПВО отразила воздушную атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ предприняли попытку атаковать с воздуха город Токмак. Атака отражена нашей системой ПВО, которая стоит на защите мирного города", - сказал он. По словам Рогова, ВСУ обстреливали город из ракетных систем залпового огня. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240922/bespilotnik-1974092924.html

запорожская область

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запорожская область, токмак, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф