https://ria.ru/20241002/pvo-1976008775.html
ПВО отразила атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области, заявил Рогов
ПВО отразила атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 02.10.2024
ПВО отразила атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области, заявил Рогов
Российская система ПВО отразила воздушную атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:47
2024-10-02T17:47
2024-10-02T17:47
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Российская система ПВО отразила воздушную атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ предприняли попытку атаковать с воздуха город Токмак. Атака отражена нашей системой ПВО, которая стоит на защите мирного города", - сказал он. По словам Рогова, ВСУ обстреливали город из ракетных систем залпового огня. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240922/bespilotnik-1974092924.html
запорожская область
токмак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0ad5adda400c919d5c37cf454048e8fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, токмак, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО отразила атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: ПВО отразила воздушную атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области