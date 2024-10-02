https://ria.ru/20241002/putin-1976058624.html

Участники "Времени героев" готовы к новым обязанностям, заявил Путин

Участники "Времени героев" готовы к новым обязанностям, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2024

Участники "Времени героев" готовы к новым обязанностям, заявил Путин

Участники программы "Время героев" не только проявили себя на поле боя, защищая Россию, но и показали успехи в рамках программы развития для участников СВО,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:45

2024-10-02T23:45

2024-10-02T23:45

россия

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Участники программы "Время героев" не только проявили себя на поле боя, защищая Россию, но и показали успехи в рамках программы развития для участников СВО, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что те участники, которые получили назначения, справятся со своими обязанностями на новых постах. Путин в ходе встречи с Артемом Жогой в Кремле сообщил, что принято решение о назначении ряда выпускников программы "Время героев" на посты, в том числе, в администрацию президента и "Росатома". "Они показали себя наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию, но они показали очень хорошие результате в ходе подготовки на платформе "Время героев". Уверен, они справятся", - отметил Путин, комментируя назначение участников программы на новые должности. Глава государства добавил, что для участников программы это только "первый шаг в развитии будущей карьеры".

https://ria.ru/20240521/putin-1947424879.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"