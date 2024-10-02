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Участники "Времени героев" готовы к новым обязанностям, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2024
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23:45 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/putin-1976058624.html
Участники "Времени героев" готовы к новым обязанностям, заявил Путин
Участники "Времени героев" готовы к новым обязанностям, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2024
Участники "Времени героев" готовы к новым обязанностям, заявил Путин
Участники программы "Время героев" не только проявили себя на поле боя, защищая Россию, но и показали успехи в рамках программы развития для участников СВО,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:45
2024-10-02T23:45
россия
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Участники программы "Время героев" не только проявили себя на поле боя, защищая Россию, но и показали успехи в рамках программы развития для участников СВО, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что те участники, которые получили назначения, справятся со своими обязанностями на новых постах. Путин в ходе встречи с Артемом Жогой в Кремле сообщил, что принято решение о назначении ряда выпускников программы "Время героев" на посты, в том числе, в администрацию президента и "Росатома". "Они показали себя наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию, но они показали очень хорошие результате в ходе подготовки на платформе "Время героев". Уверен, они справятся", - отметил Путин, комментируя назначение участников программы на новые должности. Глава государства добавил, что для участников программы это только "первый шаг в развитии будущей карьеры".
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россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Участники "Времени героев" готовы к новым обязанностям, заявил Путин

Пути заявил, что участники "Времени героев" проявили себя не только на поле боя

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© POOL
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Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Участники программы "Время героев" не только проявили себя на поле боя, защищая Россию, но и показали успехи в рамках программы развития для участников СВО, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что те участники, которые получили назначения, справятся со своими обязанностями на новых постах.
Путин в ходе встречи с Артемом Жогой в Кремле сообщил, что принято решение о назначении ряда выпускников программы "Время героев" на посты, в том числе, в администрацию президента и "Росатома".
«
"Они показали себя наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию, но они показали очень хорошие результате в ходе подготовки на платформе "Время героев". Уверен, они справятся", - отметил Путин, комментируя назначение участников программы на новые должности.
Глава государства добавил, что для участников программы это только "первый шаг в развитии будущей карьеры".
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