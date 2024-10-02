https://ria.ru/20241002/putin-1976058332.html

Путин заявил о важности дружеского общения участников "Времени героев"

Путин заявил о важности дружеского общения участников "Времени героев" - РИА Новости, 02.10.2024

Путин заявил о важности дружеского общения участников "Времени героев"

Дружеское общение участников программы "Время героев" полезно для их дальнейшей работы, позволит дополнять знания и создавать атмосферу для принятия верных... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:43

2024-10-02T23:43

2024-10-02T23:43

россия

владимир путин

артем жога

политика

программа "время героев"

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дружеское общение участников программы "Время героев" полезно для их дальнейшей работы, позволит дополнять знания и создавать атмосферу для принятия верных решений, считает президент России Владимир Путин. Артем Жога, выпускник программы "Время героев", назначенный президентом РФ полпредом в Уральском федеральном округе, рассказал Путину, что участники "Времени героев" сдружились в ходе стажировки и поддерживают контакты друг с другом. "Это очень правильно, потому что позволит не просто поддерживать человеческие контакты, что само по себе представляет большую ценность, но и обмениваться информацией из разных областей деятельности. Это дополняет знания друг друга и создает необходимую атмосферу для того, чтобы находить правильные решения на всех этих направлениях деятельности", - отметил Путин на встрече в Кремле. Программа "Время героев" реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение стартовало 27 мая 2024 года.

https://ria.ru/20241002/putin-1976049712.html

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

россия, владимир путин, артем жога, политика, программа "время героев"