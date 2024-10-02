https://ria.ru/20241002/putin-1976057293.html

Путин рассказал, какие назначения уже получили участники СВО

Путин рассказал, какие назначения уже получили участники СВО - РИА Новости, 02.10.2024

Путин рассказал, какие назначения уже получили участники СВО

Многие из участников образовательной платформы "Время героев" уже получили новые назначения на ответственные должности, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:32

2024-10-02T23:32

2024-10-02T23:32

политика

россия

донецкая народная республика

республика алтай

владимир путин

алексей кондратьев

константин яшин (заместитель директора фонда развития промышленности оренбургской области )

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976054033_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_09a264da2e439993c621160d06ae9425.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Многие из участников образовательной платформы "Время героев" уже получили новые назначения на ответственные должности, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с героем ДНР Артемом Жогой, назначенным на должность полпреда президента в УрФО. "Те коллеги, с которыми вы проходили обучение в рамках платформы "Время героев", многие из них уже получили определенные назначения и движение у них есть кадровое", - сказал Путин. Среди них - Герой России Артур Орлов, назначенный руководителем "Движения первых", Алексей Кондратьев стал сенатором, Герой России Игорь Юргин возглавил министерство по делам молодёжи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, Евгений Чинцов стал спикером городской думы Нижнего Новгорода, Заур Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя, Герой России Роман Кулаков стал депутатом законодательного собрания Севастополя, Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара", Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО "РЖД". Участники программы "Время героев" под руководством лучших управленцев страны в качестве наставников прошли стажировки в администрации президента, федеральных министерствах и ведомствах, палатах Федерального собрания, региональных органах власти, крупнейших государственных компаниях.

https://ria.ru/20240521/putin-1947424879.html

россия

донецкая народная республика

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, донецкая народная республика, республика алтай, владимир путин, алексей кондратьев, константин яшин (заместитель директора фонда развития промышленности оренбургской области ), ржд