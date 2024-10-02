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Путин рассказал, какие назначения уже получили участники СВО - РИА Новости, 02.10.2024
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23:32 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/putin-1976057293.html
Путин рассказал, какие назначения уже получили участники СВО
Путин рассказал, какие назначения уже получили участники СВО - РИА Новости, 02.10.2024
Путин рассказал, какие назначения уже получили участники СВО
Многие из участников образовательной платформы "Время героев" уже получили новые назначения на ответственные должности, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:32
2024-10-02T23:32
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Многие из участников образовательной платформы "Время героев" уже получили новые назначения на ответственные должности, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с героем ДНР Артемом Жогой, назначенным на должность полпреда президента в УрФО. "Те коллеги, с которыми вы проходили обучение в рамках платформы "Время героев", многие из них уже получили определенные назначения и движение у них есть кадровое", - сказал Путин. Среди них - Герой России Артур Орлов, назначенный руководителем "Движения первых", Алексей Кондратьев стал сенатором, Герой России Игорь Юргин возглавил министерство по делам молодёжи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, Евгений Чинцов стал спикером городской думы Нижнего Новгорода, Заур Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя, Герой России Роман Кулаков стал депутатом законодательного собрания Севастополя, Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара", Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО "РЖД". Участники программы "Время героев" под руководством лучших управленцев страны в качестве наставников прошли стажировки в администрации президента, федеральных министерствах и ведомствах, палатах Федерального собрания, региональных органах власти, крупнейших государственных компаниях.
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политика, россия, донецкая народная республика, республика алтай, владимир путин, алексей кондратьев, константин яшин (заместитель директора фонда развития промышленности оренбургской области ), ржд
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Республика Алтай, Владимир Путин, Алексей Кондратьев, Константин Яшин (заместитель директора Фонда развития промышленности Оренбургской области ), РЖД
Путин рассказал, какие назначения уже получили участники СВО

Путин: многие участники программы "Время героев" уже получили назначения

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© POOL
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Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Многие из участников образовательной платформы "Время героев" уже получили новые назначения на ответственные должности, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с героем ДНР Артемом Жогой, назначенным на должность полпреда президента в УрФО.
«
"Те коллеги, с которыми вы проходили обучение в рамках платформы "Время героев", многие из них уже получили определенные назначения и движение у них есть кадровое", - сказал Путин.
Среди них - Герой России Артур Орлов, назначенный руководителем "Движения первых", Алексей Кондратьев стал сенатором, Герой России Игорь Юргин возглавил министерство по делам молодёжи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, Евгений Чинцов стал спикером городской думы Нижнего Новгорода, Заур Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя, Герой России Роман Кулаков стал депутатом законодательного собрания Севастополя, Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара", Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО "РЖД".
Участники программы "Время героев" под руководством лучших управленцев страны в качестве наставников прошли стажировки в администрации президента, федеральных министерствах и ведомствах, палатах Федерального собрания, региональных органах власти, крупнейших государственных компаниях.
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ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаРеспублика АлтайВладимир ПутинАлексей КондратьевКонстантин Яшин (заместитель директора Фонда развития промышленности Оренбургской области )РЖД
 
 
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