https://ria.ru/20241002/putin-1976051120.html

Путин назвал должность полпреда в УРФО важной работой

Путин назвал должность полпреда в УРФО важной работой - РИА Новости, 02.10.2024

Путин назвал должность полпреда в УРФО важной работой

Должность полпреда президента в Уральского федерального округа - большая и важная работа, там много предприятий ОПК, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T22:50

2024-10-02T22:50

2024-10-02T22:50

россия

владимир путин

артем жога

политика

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Должность полпреда президента в Уральского федерального округа - большая и важная работа, там много предприятий ОПК, сообщил президент России Владимир Путин. Ранее глава государства назначил Артема Жогу своим полномочным представителем в регионе. "Это большая и важная работа. Урал – это промышленный регион и не просто промышленный, там большое количество предприятий обороны промышленного комплекса сосредоточено и, конечно, очень важно", - сказал Путин на встрече с Жогой.

https://ria.ru/20241002/zhoga-1974457377.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, артем жога, политика