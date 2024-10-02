https://ria.ru/20241002/putin-1976051120.html
Путин назвал должность полпреда в УРФО важной работой
Путин назвал должность полпреда в УРФО важной работой - РИА Новости, 02.10.2024
Путин назвал должность полпреда в УРФО важной работой
Должность полпреда президента в Уральского федерального округа - большая и важная работа, там много предприятий ОПК, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:50
2024-10-02T22:50
2024-10-02T22:50
россия
владимир путин
артем жога
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Должность полпреда президента в Уральского федерального округа - большая и важная работа, там много предприятий ОПК, сообщил президент России Владимир Путин. Ранее глава государства назначил Артема Жогу своим полномочным представителем в регионе. "Это большая и важная работа. Урал – это промышленный регион и не просто промышленный, там большое количество предприятий обороны промышленного комплекса сосредоточено и, конечно, очень важно", - сказал Путин на встрече с Жогой.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, артем жога, политика
Россия, Владимир Путин, Артем Жога, Политика
Путин назвал должность полпреда в УРФО важной работой
Путин: должность полпреда в УРФО — важная работа, там много предприятий ОПК