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Путин назвал должность полпреда в УРФО важной работой - РИА Новости, 02.10.2024
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22:50 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/putin-1976051120.html
Путин назвал должность полпреда в УРФО важной работой
Путин назвал должность полпреда в УРФО важной работой - РИА Новости, 02.10.2024
Путин назвал должность полпреда в УРФО важной работой
Должность полпреда президента в Уральского федерального округа - большая и важная работа, там много предприятий ОПК, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:50
2024-10-02T22:50
россия
владимир путин
артем жога
политика
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Должность полпреда президента в Уральского федерального округа - большая и важная работа, там много предприятий ОПК, сообщил президент России Владимир Путин. Ранее глава государства назначил Артема Жогу своим полномочным представителем в регионе. "Это большая и важная работа. Урал – это промышленный регион и не просто промышленный, там большое количество предприятий обороны промышленного комплекса сосредоточено и, конечно, очень важно", - сказал Путин на встрече с Жогой.
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россия, владимир путин, артем жога, политика
Россия, Владимир Путин, Артем Жога, Политика
Путин назвал должность полпреда в УРФО важной работой

Путин: должность полпреда в УРФО — важная работа, там много предприятий ОПК

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Должность полпреда президента в Уральского федерального округа - большая и важная работа, там много предприятий ОПК, сообщил президент России Владимир Путин.
Ранее глава государства назначил Артема Жогу своим полномочным представителем в регионе.
«
"Это большая и важная работа. Урал – это промышленный регион и не просто промышленный, там большое количество предприятий обороны промышленного комплекса сосредоточено и, конечно, очень важно", - сказал Путин на встрече с Жогой.
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Биография Артема Жоги
Вчера, 22:08
 
РоссияВладимир ПутинАртем ЖогаПолитика
 
 
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