https://ria.ru/20241002/putin-1976049712.html

Путин анонсировал новые назначения участников программы "Время героев"

Путин анонсировал новые назначения участников программы "Время героев" - РИА Новости, 02.10.2024

Путин анонсировал новые назначения участников программы "Время героев"

Согласованы новые назначения участников программы "Время Героев", они будут работать, в том числе в администрации президента РФ и "Росатоме", сообщил президент... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T22:41

2024-10-02T22:41

2024-10-02T22:59

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Согласованы новые назначения участников программы "Время Героев", они будут работать, в том числе в администрации президента РФ и "Росатоме", сообщил президент России Владимир Путин.На встрече с Героем ДНР Артемом Жогой, который стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Путин назвал имена участников программы "Время героев", которые назначены на разные должности."Согласованы новые назначения. Четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента РФ", - сообщил Путин.Также, по данным главы государства, назначены советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, заместитель губернатора Калужской области, заместитель министра инвестиций и промышленности и науки Московской области, замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области."И ещё один коллега – советник заместителя генерального директора Государственной корпорации "Росатом". Всё это очень серьёзная работа, каждое из них является очень серьёзным назначением", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин