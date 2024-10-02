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Путин анонсировал новые назначения участников программы "Время героев" - РИА Новости, 02.10.2024
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22:41 02.10.2024 (обновлено: 22:59 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/putin-1976049712.html
Путин анонсировал новые назначения участников программы "Время героев"
Путин анонсировал новые назначения участников программы "Время героев" - РИА Новости, 02.10.2024
Путин анонсировал новые назначения участников программы "Время героев"
Согласованы новые назначения участников программы "Время Героев", они будут работать, в том числе в администрации президента РФ и "Росатоме", сообщил президент... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:41
2024-10-02T22:59
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Согласованы новые назначения участников программы "Время Героев", они будут работать, в том числе в администрации президента РФ и "Росатоме", сообщил президент России Владимир Путин.На встрече с Героем ДНР Артемом Жогой, который стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Путин назвал имена участников программы "Время героев", которые назначены на разные должности."Согласованы новые назначения. Четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента РФ", - сообщил Путин.Также, по данным главы государства, назначены советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, заместитель губернатора Калужской области, заместитель министра инвестиций и промышленности и науки Московской области, замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области."И ещё один коллега – советник заместителя генерального директора Государственной корпорации "Росатом". Всё это очень серьёзная работа, каждое из них является очень серьёзным назначением", - сказал Путин.
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Путин
Путин анонсировал новые назначения участников программы "Время героев"

Путин анонсировал новые назначения участников программы "Время героев"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Согласованы новые назначения участников программы "Время Героев", они будут работать, в том числе в администрации президента РФ и "Росатоме", сообщил президент России Владимир Путин.
На встрече с Героем ДНР Артемом Жогой, который стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Путин назвал имена участников программы "Время героев", которые назначены на разные должности.
"Согласованы новые назначения. Четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента РФ", - сообщил Путин.
Также, по данным главы государства, назначены советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, заместитель губернатора Калужской области, заместитель министра инвестиций и промышленности и науки Московской области, замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области.
"И ещё один коллега – советник заместителя генерального директора Государственной корпорации "Росатом". Всё это очень серьёзная работа, каждое из них является очень серьёзным назначением", - сказал Путин.
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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Вчера, 22:37
 
РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир Путин
 
 
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