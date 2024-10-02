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Путин рассказал Жоге о важности поддержки Урала - РИА Новости, 02.10.2024
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22:39 02.10.2024 (обновлено: 22:50 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/putin-1976049452.html
Путин рассказал Жоге о важности поддержки Урала
Путин рассказал Жоге о важности поддержки Урала - РИА Новости, 02.10.2024
Путин рассказал Жоге о важности поддержки Урала
Урал является не просто промышленным регионом, там сосредоточены предприятия оборонно-промышленного комплекса, важно поддержать людей, которые многое делают для РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:39
2024-10-02T22:50
россия
донецкая народная республика
владимир путин
артем жога
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Урал является не просто промышленным регионом, там сосредоточены предприятия оборонно-промышленного комплекса, важно поддержать людей, которые многое делают для обороноспособности страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Героем ДНР Артемом Жогой, который стал полпредом президента в Уральском федеральном округе.Путин в среду своим указом назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой народной республики, героя ДНР Артёма Жогу полномочным представителем президента в УрФО."Урал - это промышленный регион. И не просто промышленный, там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточено. И, конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в их текущей работе. Они очень много делают для повышения обороноспособности страны", - сказал Путин в ходе встречи.Президент отметил, что не только "оборонка", но и гражданские отрасли производства на Урале представлены достаточно широко.
https://ria.ru/20241002/putin-1976049712.html
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россия, донецкая народная республика, владимир путин, артем жога
Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Артем Жога
Путин рассказал Жоге о важности поддержки Урала

Путин: Урал важно поддержать, там сосредоточены предприятия ОПК

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Урал является не просто промышленным регионом, там сосредоточены предприятия оборонно-промышленного комплекса, важно поддержать людей, которые многое делают для обороноспособности страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Героем ДНР Артемом Жогой, который стал полпредом президента в Уральском федеральном округе.
Путин в среду своим указом назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой народной республики, героя ДНР Артёма Жогу полномочным представителем президента в УрФО.
"Урал - это промышленный регион. И не просто промышленный, там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточено. И, конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в их текущей работе. Они очень много делают для повышения обороноспособности страны", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент отметил, что не только "оборонка", но и гражданские отрасли производства на Урале представлены достаточно широко.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинАртем Жога
 
 
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