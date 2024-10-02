https://ria.ru/20241002/putin-1976048992.html
Путин провел встречу с Жогой, который был назначен полпредом в УрФО
Путин провел встречу с Жогой, который был назначен полпредом в УрФО - РИА Новости, 02.10.2024
Путин провел встречу с Жогой, который был назначен полпредом в УрФО
Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле встречу с Артёмом Жогой, который был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:36
2024-10-02T22:36
2024-10-02T22:36
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле встречу с Артёмом Жогой, который был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе. "Хочу вам предложить должность постоянного представителя президента в Уральском федеральном округе", - сказал Путин на встрече.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин провел встречу с Жогой, который был назначен полпредом в УрФО
Путин встретился с полпредом президента Жогой в Уральском федеральном округе