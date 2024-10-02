https://ria.ru/20241002/putin-1976048992.html

Путин провел встречу с Жогой, который был назначен полпредом в УрФО

Путин провел встречу с Жогой, который был назначен полпредом в УрФО - РИА Новости, 02.10.2024

Путин провел встречу с Жогой, который был назначен полпредом в УрФО

Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле встречу с Артёмом Жогой, который был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T22:36

2024-10-02T22:36

2024-10-02T22:36

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле встречу с Артёмом Жогой, который был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе. "Хочу вам предложить должность постоянного представителя президента в Уральском федеральном округе", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20241002/putin-1976048773.html

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политика, россия, владимир путин