https://ria.ru/20241002/putin-1976048865.html
Жога сделал многое для Донбасса и России в целом, заявил Путин
Жога сделал многое для Донбасса и России в целом, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2024
Жога сделал многое для Донбасса и России в целом, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с Героем ДНР Артемом Жогой заявил, что он известен своими делами на Донбассе и в стране в целом, как и те, кто сражался... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:35
2024-10-02T22:35
2024-10-02T23:19
донбасс
россия
политика
владимир путин
донецкая народная республика
артем жога
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с Героем ДНР Артемом Жогой заявил, что он известен своими делами на Донбассе и в стране в целом, как и те, кто сражался за интересы России.Путин провел в Кремле встречу с Артемом Жогой, который был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе."Вы человек на Донбассе известный, да и в стране уже, и своими делами, и вы, и ваши самые близкие люди, которые сражались за интересы России", - сказал Путин на встрече."Вы многое сделали и для Донбасса, и, я считаю, в целом для России", - сказал президент на встрече.Президент упомянул также сына Жоги Владимира, который отдал жизнь за обеспечение безопасности людей на Донбассе.
https://ria.ru/20241002/zhoga-1974457377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, россия, политика, владимир путин, донецкая народная республика, артем жога
Донбасс, Россия, Политика, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Артем Жога
Жога сделал многое для Донбасса и России в целом, заявил Путин
Путин заявил, что Жога известен своими делами на Донбассе и в целом в России
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с Героем ДНР Артемом Жогой заявил, что он известен своими делами на Донбассе и в стране в целом, как и те, кто сражался за интересы России.
Путин провел в Кремле встречу с Артемом Жогой, который был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе.
«
"Вы человек на Донбассе известный, да и в стране уже, и своими делами, и вы, и ваши самые близкие люди, которые сражались за интересы России", - сказал Путин на встрече.
"Вы многое сделали и для Донбасса, и, я считаю, в целом для России", - сказал президент на встрече.
Президент упомянул также сына Жоги Владимира, который отдал жизнь за обеспечение безопасности людей на Донбассе.