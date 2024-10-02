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Жога сделал многое для Донбасса и России в целом, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2024
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22:35 02.10.2024 (обновлено: 23:19 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/putin-1976048865.html
Жога сделал многое для Донбасса и России в целом, заявил Путин
Жога сделал многое для Донбасса и России в целом, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2024
Жога сделал многое для Донбасса и России в целом, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с Героем ДНР Артемом Жогой заявил, что он известен своими делами на Донбассе и в стране в целом, как и те, кто сражался... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:35
2024-10-02T23:19
донбасс
россия
политика
владимир путин
донецкая народная республика
артем жога
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с Героем ДНР Артемом Жогой заявил, что он известен своими делами на Донбассе и в стране в целом, как и те, кто сражался за интересы России.Путин провел в Кремле встречу с Артемом Жогой, который был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе."Вы человек на Донбассе известный, да и в стране уже, и своими делами, и вы, и ваши самые близкие люди, которые сражались за интересы России", - сказал Путин на встрече."Вы многое сделали и для Донбасса, и, я считаю, в целом для России", - сказал президент на встрече.Президент упомянул также сына Жоги Владимира, который отдал жизнь за обеспечение безопасности людей на Донбассе.
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донбасс, россия, политика, владимир путин, донецкая народная республика, артем жога
Донбасс, Россия, Политика, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Артем Жога
Жога сделал многое для Донбасса и России в целом, заявил Путин

Путин заявил, что Жога известен своими делами на Донбассе и в целом в России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© POOL
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Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с Героем ДНР Артемом Жогой заявил, что он известен своими делами на Донбассе и в стране в целом, как и те, кто сражался за интересы России.
Путин провел в Кремле встречу с Артемом Жогой, который был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе.
«
"Вы человек на Донбассе известный, да и в стране уже, и своими делами, и вы, и ваши самые близкие люди, которые сражались за интересы России", - сказал Путин на встрече.
"Вы многое сделали и для Донбасса, и, я считаю, в целом для России", - сказал президент на встрече.
Президент упомянул также сына Жоги Владимира, который отдал жизнь за обеспечение безопасности людей на Донбассе.
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Биография Артема Жоги
Вчера, 22:08
 
ДонбассРоссияПолитикаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаАртем Жога
 
 
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