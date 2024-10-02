https://ria.ru/20241002/putin-1976048865.html

Жога сделал многое для Донбасса и России в целом, заявил Путин

Жога сделал многое для Донбасса и России в целом, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2024

Жога сделал многое для Донбасса и России в целом, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с Героем ДНР Артемом Жогой заявил, что он известен своими делами на Донбассе и в стране в целом, как и те, кто сражался... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T22:35

2024-10-02T22:35

2024-10-02T23:19

донбасс

россия

политика

владимир путин

донецкая народная республика

артем жога

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с Героем ДНР Артемом Жогой заявил, что он известен своими делами на Донбассе и в стране в целом, как и те, кто сражался за интересы России.Путин провел в Кремле встречу с Артемом Жогой, который был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе."Вы человек на Донбассе известный, да и в стране уже, и своими делами, и вы, и ваши самые близкие люди, которые сражались за интересы России", - сказал Путин на встрече."Вы многое сделали и для Донбасса, и, я считаю, в целом для России", - сказал президент на встрече.Президент упомянул также сына Жоги Владимира, который отдал жизнь за обеспечение безопасности людей на Донбассе.

https://ria.ru/20241002/zhoga-1974457377.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, россия, политика, владимир путин, донецкая народная республика, артем жога