https://ria.ru/20241002/putin-1976046190.html

Путин назначил Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе

Путин назначил Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе - РИА Новости, 02.10.2024

Путин назначил Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе

Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, Героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T22:06

2024-10-02T22:06

2024-10-02T23:15

политика

донецкая народная республика

россия

артем жога

владимир путин

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, Героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля."Владимир Путин назначил Артема Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе", — говорится в документе.Президент также провел встречу с Жогой в Кремле. Путин отметил, что политик сделал многое для Донбасса и России в целом. Он упомянул также сына Жоги Владимира, который отдал жизнь за обеспечение безопасности людей в Донбассе.Глава государства добавил, что быть полпредом в Уральском федеральном округе — это большая и важная работа."Урал — это промышленный регион. И не просто промышленный, там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточено. И конечно, очень важно помогать людям, поддержать в их текущей работе. Они очень многое делают для повышения обороноспособности страны", — отметил он.Президент подчеркнул, что не только оборонка, но и гражданские отрасли производства на Урале представлены достаточно широко. Он также выразил уверенность в том, что депутаты Народного совета ДНР найдут достойную замену Жоге на посту главы парламента.Кроме того, Путин заявил, что согласовал новые назначения участников программы "Время героев" на разные посты. В частности, четыре человека будут работать в администрации президента, еще один станет советником заместителя гендиректора госкорпорации "Росатом". Президент отметил, что участники проекта не только проявили себя на поле боя, защищая Россию, но и показали успехи в рамках программы развития для участников СВО.В свою очередь, Артем Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи. Он подчеркнул, что он — солдат и будет служить Родине там, где нужен."Сейчас линия фронта у меня, линия боевого соприкосновения — больше гражданская работа. Но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие нашей страны, на поддержку нашей страны, на поддержку наших людей, я считаю, это и есть линия боевого соприкосновения. Это и наши врачи, наши педагоги, наши военкоры, наши солдаты, наши даже школьники, которые пишут письма на фронт", — отметил Жога.Ранее пост полпреда в Уральском федеральном округе занимал Владимир Якушев. Двадцать четвертого сентября Владимир Путин освободил его от должности. На следующий день Якушева избрали первым вице-спикером Совета Федерации.Артем Жога — российский военный и политический деятель, имеет звание полковника. После госпереворота на Украине в 2014 году вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне "Спарта" — подразделении Народной милиции ДНР, которым командовал Арсен Павлов (позывной Моторола). В 2016 году после гибели Павлова подразделение возглавил сын Артема Жоги Владимир. В марте 2022 года он погиб в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. После этого Артем Жога стал командиром батальона "Спарта".По итогам выборов в Народный совет ДНР, прошедших в сентябре 2023 года, Жога был избран депутатом республиканского парламента от партии "Единая Россия", а 20 сентября его утвердили председателем регионального парламента. В декабре 2023 года он стал сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина. В том же году принял участие в проекте "Время героев".

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https://ria.ru/20240923/gurtsiev-1974182426.html

https://ria.ru/20241002/zhoga-1974457377.html

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политика, донецкая народная республика, россия, артем жога, владимир путин