https://ria.ru/20241002/putin-1976032151.html

Стал известен рецепт приготовленного для Путина эспрессо

Стал известен рецепт приготовленного для Путина эспрессо - РИА Новости, 02.10.2024

Стал известен рецепт приготовленного для Путина эспрессо

Эспрессо для российского президента сварили из 16 граммов бразильских зерен, напиток готовился 30 секунд по стандартному рецепту, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T20:04

2024-10-02T20:04

2024-10-02T20:04

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россия

сергей собянин

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Эспрессо для российского президента сварили из 16 граммов бразильских зерен, напиток готовился 30 секунд по стандартному рецепту, выяснило РИА Новости. Как выяснило агентство, эспрессо объемом 30 миллилитров для главы государства был приготовлен по стандартному рецепту из 16 граммов бразильских зерен. Время экстракции кофе составило 30 секунд. Путин в среду прибыл в индустриальный парк "Руднево" в Москве на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных систем и других специалистов в этой области. Президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в ходе осмотра здания попробовали кофе.

https://ria.ru/20241002/putin-1976023565.html

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москва, россия, сергей собянин