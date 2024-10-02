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Стал известен рецепт приготовленного для Путина эспрессо - РИА Новости, 02.10.2024
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20:04 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/putin-1976032151.html
Стал известен рецепт приготовленного для Путина эспрессо
Стал известен рецепт приготовленного для Путина эспрессо - РИА Новости, 02.10.2024
Стал известен рецепт приготовленного для Путина эспрессо
Эспрессо для российского президента сварили из 16 граммов бразильских зерен, напиток готовился 30 секунд по стандартному рецепту, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:04
2024-10-02T20:04
москва
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Эспрессо для российского президента сварили из 16 граммов бразильских зерен, напиток готовился 30 секунд по стандартному рецепту, выяснило РИА Новости. Как выяснило агентство, эспрессо объемом 30 миллилитров для главы государства был приготовлен по стандартному рецепту из 16 граммов бразильских зерен. Время экстракции кофе составило 30 секунд. Путин в среду прибыл в индустриальный парк "Руднево" в Москве на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных систем и других специалистов в этой области. Президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в ходе осмотра здания попробовали кофе.
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москва, россия, сергей собянин
Москва, Россия, Сергей Собянин
Стал известен рецепт приготовленного для Путина эспрессо

Эспрессо для Путина сварили из 16 граммов бразильских зерен и готовили 30 секунд

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает индустриальный парк "Руднево" в Москве
Президент РФ Владимир Путин посещает индустриальный парк Руднево в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин посещает индустриальный парк "Руднево" в Москве
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Эспрессо для российского президента сварили из 16 граммов бразильских зерен, напиток готовился 30 секунд по стандартному рецепту, выяснило РИА Новости.
Как выяснило агентство, эспрессо объемом 30 миллилитров для главы государства был приготовлен по стандартному рецепту из 16 граммов бразильских зерен. Время экстракции кофе составило 30 секунд.
Путин в среду прибыл в индустриальный парк "Руднево" в Москве на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных систем и других специалистов в этой области. Президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в ходе осмотра здания попробовали кофе.
Президент РФ Владимир Путин посещает индустриальный парк Руднево в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Путин пошутил, отвечая на вопрос об оплате кофе в "Руднево"
Вчера, 19:10
 
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