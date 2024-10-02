https://ria.ru/20241002/putin-1976023565.html

Путин пошутил, отвечая на вопрос об оплате кофе в "Руднево"

Путин пошутил, отвечая на вопрос об оплате кофе в "Руднево" - РИА Новости, 02.10.2024

Путин пошутил, отвечая на вопрос об оплате кофе в "Руднево"

Президент России Владимир Путин пошутил, что "в кредит" выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в столичном индустриальном парке "Руднево". РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:10

2024-10-02T19:10

2024-10-02T19:18

россия

москва

владимир путин

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976010073_74:0:2719:1488_1920x0_80_0_0_0d35a9329810bfd8186e0b305b14bed2.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что "в кредит" выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в столичном индустриальном парке "Руднево". Президент в среду приехал в "Руднево" на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных систем и других специалистов в этой области. Во время посещения индустриального парка Путин и мэр столицы попробовали эспрессо, который варят в местной кофейне, и немного пообщались с ребятами-бариста, предложившими им кофе. На вопрос корреспондента издания Life об оплате, адресованном Собянину, Путин ответил шуткой. "В кредит", - сказал он, улыбнувшись. Как уточняет издание, позже за кофе заплатил один из сопровождающих президента и мэра.

https://ria.ru/20240310/putin-1932165502.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, сергей собянин