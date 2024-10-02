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Путин пошутил, отвечая на вопрос об оплате кофе в "Руднево" - РИА Новости, 02.10.2024
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19:10 02.10.2024 (обновлено: 19:18 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/putin-1976023565.html
Путин пошутил, отвечая на вопрос об оплате кофе в "Руднево"
Путин пошутил, отвечая на вопрос об оплате кофе в "Руднево" - РИА Новости, 02.10.2024
Путин пошутил, отвечая на вопрос об оплате кофе в "Руднево"
Президент России Владимир Путин пошутил, что "в кредит" выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в столичном индустриальном парке "Руднево". РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:10
2024-10-02T19:18
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что "в кредит" выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в столичном индустриальном парке "Руднево". Президент в среду приехал в "Руднево" на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных систем и других специалистов в этой области. Во время посещения индустриального парка Путин и мэр столицы попробовали эспрессо, который варят в местной кофейне, и немного пообщались с ребятами-бариста, предложившими им кофе. На вопрос корреспондента издания Life об оплате, адресованном Собянину, Путин ответил шуткой. "В кредит", - сказал он, улыбнувшись. Как уточняет издание, позже за кофе заплатил один из сопровождающих президента и мэра.
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россия, москва, владимир путин, сергей собянин
Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин пошутил, отвечая на вопрос об оплате кофе в "Руднево"

Путин пошутил, что в кредит выпил с Собяниным кофе в "Руднево"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает индустриальный парк "Руднево" в Москве
Президент РФ Владимир Путин посещает индустриальный парк Руднево в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин посещает индустриальный парк "Руднево" в Москве
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что "в кредит" выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в столичном индустриальном парке "Руднево".
Президент в среду приехал в "Руднево" на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных систем и других специалистов в этой области. Во время посещения индустриального парка Путин и мэр столицы попробовали эспрессо, который варят в местной кофейне, и немного пообщались с ребятами-бариста, предложившими им кофе.
На вопрос корреспондента издания Life об оплате, адресованном Собянину, Путин ответил шуткой.
"В кредит", - сказал он, улыбнувшись.
Как уточняет издание, позже за кофе заплатил один из сопровождающих президента и мэра.
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