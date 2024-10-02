https://ria.ru/20241002/putin-1976009477.html

Путин отметил коренное изменение принципов ведения боевых действий

Путин отметил коренное изменение принципов ведения боевых действий - РИА Новости, 02.10.2024

Путин отметил коренное изменение принципов ведения боевых действий

Современные беспилотные системы коренным образом меняют принципы ведения боевых действий, отметил президент РФ Владимир Путин в беседе со студентами колледжей,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:50

2024-10-02T17:50

2024-10-02T19:33

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА 2 окт - РИА Новости. Современные беспилотные системы коренным образом меняют принципы ведения боевых действий, отметил президент РФ Владимир Путин в беседе со студентами колледжей, специализирующимися на сборке и управлении беспилотниками. В среду Путин в индустриальном парке "Руднево" посетил инновационную площадку профподготовки московских колледжей, в том числе участок финальной сборки БПЛА. Студенты колледжей рассказали президенту о своих разработках и навыках, которые они получают в Руднево. "Современные беспилотные летательные аппараты постепенно, но в корне меняют принципы ведения вооружённых действий. Современные беспилотные летательные аппараты, они и скорость большую набирают, и двигатели у них появляются очень мощные, и дальность действия", - сказал Путин. Он подчеркнул, что скорость беспилотников, производимых российским ОПК, достигает уже 300-500-700 километров в час. "И они могут выполнять такие задачи, которые раньше могла выполнять только армейская, боевая авиация", - подчеркнул президент. Он также отметил возможность современных беспилотников "противодействовать большим летательным аппаратам". "Это просто отдельная техника и совершенно другая жизнь в авиации. Это очень перспективно", - сказал президент. Он поблагодарил студентов за то, что они осваивают в том числе технологии БПЛА, которые позволят сохранить жизни участникам СВО."Очень приятно слышать, что вы думаете о том, чтобы помочь нашим ребятам в зоне специальной военной операции, и сами даже собираетесь туда, желаю вам успехов", - сказал Путин.Студенты также рассказали президенту о разработке дронов новых типов. К примеру, речь шла о дроне в виде воздушного змея, который управляется за счёт хвоста, и о дроне "военный корреспондент", который будет помогать военкорам в зоне СВО в подготовке фото- и видеоматериалов."Работа военных корреспондентов, как мы знаем, связана с большим риском. И если этот риск будет минимизирован в результате применения вашей техники, то это очень хорошо", - сказал Путин.Он также отметил качество продемонстрированных видео с различными пейзажами, которые были сняты с помощью БПЛА: "Это не может не нравиться, впечатляет, конечно"."Но между проводами летать не надо", - отметил Путин.Студенты ответили, что меры безопасности были соблюдены.

https://ria.ru/20240919/putin-1973681131.html

https://ria.ru/20240923/tsentr-1974308474.html

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россия, владимир путин, технологии