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Путин и Собянин попробовали кофе в индустриальном парке "Руднево"
Путин и Собянин попробовали кофе в индустриальном парке "Руднево" - РИА Новости, 02.10.2024
Путин и Собянин попробовали кофе в индустриальном парке "Руднево"
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин попробовали кофе в столичном индустриальном парке "Руднево". РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:32
2024-10-02T17:32
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин попробовали кофе в столичном индустриальном парке "Руднево". Путин в среду прибыл в индустриальный парк "Руднево" в Москве на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных систем и других специалистов в этой области. Президенту и мэру столицы студенты колледжей приготовили кофе. В ходе знакомства с площадкой глава государства и Собянин посетили кофейню, где попросили сварить им "эспрессо".Президент поблагодарил студентов за напиток. "Вкусно", - оценил глава государства получившийся "эспрессо".Одна из сотрудниц кофейни Милана рассказала Путину, что переехала в Москву из Севастополя. В столице девушка учится на втором курсе на повара-кондитера. Также она поблагодарила президента за изменения, которые происходят в Севастополе. "Облагораживается", - спросил Путин. "Да", - подтвердила Милана.
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Путин и Собянин пьют кофе в буфете столичного индустриального парка "Руднево"
Путин и Собянин попробовали кофе в буфете столичного индустриального парка "Руднево"
2024-10-02T17:32
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РИА Новости
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москва, россия, владимир путин, сергей собянин
Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин и Собянин попробовали кофе в индустриальном парке "Руднево"
Путин и Собянин попробовали кофе в индустриальном парке "Руднево" в Москве
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин попробовали кофе в столичном индустриальном парке "Руднево".
Путин в среду прибыл в индустриальный парк "Руднево" в Москве
на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных систем и других специалистов в этой области.
Президенту и мэру столицы студенты колледжей приготовили кофе. В ходе знакомства с площадкой глава государства и Собянин посетили кофейню, где попросили сварить им "эспрессо".
Президент поблагодарил студентов за напиток. "Вкусно", - оценил глава государства получившийся "эспрессо".
Одна из сотрудниц кофейни Милана рассказала Путину, что переехала в Москву из Севастополя. В столице девушка учится на втором курсе на повара-кондитера. Также она поблагодарила президента за изменения, которые происходят в Севастополе. "Облагораживается", - спросил Путин. "Да", - подтвердила Милана.