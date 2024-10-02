https://ria.ru/20241002/putin-1976006267.html

Путин и Собянин попробовали кофе в индустриальном парке "Руднево"

Путин и Собянин попробовали кофе в индустриальном парке "Руднево" - РИА Новости, 02.10.2024

Путин и Собянин попробовали кофе в индустриальном парке "Руднево"

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин попробовали кофе в столичном индустриальном парке "Руднево". РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:32

2024-10-02T17:32

2024-10-02T19:06

москва

россия

владимир путин

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976004738_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c51b71f6a55d01c2c8034debdf37c0ee.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин попробовали кофе в столичном индустриальном парке "Руднево". Путин в среду прибыл в индустриальный парк "Руднево" в Москве на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных систем и других специалистов в этой области. Президенту и мэру столицы студенты колледжей приготовили кофе. В ходе знакомства с площадкой глава государства и Собянин посетили кофейню, где попросили сварить им "эспрессо".Президент поблагодарил студентов за напиток. "Вкусно", - оценил глава государства получившийся "эспрессо".Одна из сотрудниц кофейни Милана рассказала Путину, что переехала в Москву из Севастополя. В столице девушка учится на втором курсе на повара-кондитера. Также она поблагодарила президента за изменения, которые происходят в Севастополе. "Облагораживается", - спросил Путин. "Да", - подтвердила Милана.

https://ria.ru/20240916/kofe-1972877166.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин и Собянин пьют кофе в буфете столичного индустриального парка "Руднево" Путин и Собянин попробовали кофе в буфете столичного индустриального парка "Руднево" 2024-10-02T17:32 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, владимир путин, сергей собянин