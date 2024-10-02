https://ria.ru/20241002/putin-1975993987.html

Путин прибыл на открытие колледжа для операторов БПЛА в Москве

Путин прибыл на открытие колледжа для операторов БПЛА в Москве - РИА Новости, 02.10.2024

Путин прибыл на открытие колледжа для операторов БПЛА в Москве

Президент России Владимир Путин прибыл в индустриальный парк "Руднево" в Москве на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:45

2024-10-02T16:45

2024-10-02T18:57

технологии

москва

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в индустриальный парк "Руднево" в Москве на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных систем и других специалистов в этой области, передает корреспондент РИА Новости.Вместе с президентом России на открытие площадки практической подготовки колледжей Москвы "Руднево" прибыли мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.В ходе осмотра площадки Путин ознакомился с лабораторией точных цифровых измерений и пообщался со студентами. Один из учащихся Иван Морозов рассказал президенту РФ, что в дальнейшем планирует пойти работать в Росатом. "Там хорошие зарплаты предлагают операторам", - пошутил студент."Это важно, но не менее важно, что там очень интересно. Масштабная работа. И Россия, безусловно, является лидером в области ядерных технологий. Это абсолютный факт, никто не оспаривает, так и есть. Там все самое передовое, самое интересное. Это хороший выбор", - ответил Путин.Другой студент Тимофей Никулин рассказал главе государства, что в будущем планирует трудоустроиться в компанию "Авангард". Путин заметил, что это тоже уникальное предприятие и ему нужны хорошие специалисты. "Делают то, чего в мире никто не делает", - подчеркнул президент.Кроме того, глава государства осмотрел участок токарных универсальных станков. Мастер Андрей Куликов рассказал президенту, что преподаватели стремятся к тому, чтобы ученики после выпуска были востребованными специалистами и могли сразу производить сложные детали, которые нужны экономике России в данный момент. "Очень важно. Это у нас очень долго не получалось, чтобы приходили люди подготовленные и могли сразу начинать работать по-настоящему", - заметил Путин."Руднево" является первым инновационным образовательным пространством для практической подготовки квалифицированных кадров с учетом потребностей экономики Москвы. В центре будет вестись подготовка специалистов в сферах авиационной промышленности, в том числе беспилотных систем, производства беспилотных авиационных систем, машиностроения, электроники, автоматизации производства. В год в центре смогут проходить подготовку более трех тысяч человек.Площадка была спроектирована с учетом новой концепции развития среднего профессионального образования Москвы и с участием столичных промышленных предприятий, на ней расположен высокотехнологичный комплекс из 21 мастерской и лаборатории, уточняется в справочных материалах к посещению объекта президентом. Отмечается, что в мастерских "Руднево" будет организован полноценный производственный процесс, в частности, беспилотных авиационных систем, от изготовления корпуса беспилотника до пайки электронных плат, программирования, сборки, пилотирования и расшифровки данных полета. В машиностроении – от первичных слесарных работ до контроля качества готового изделия."Руднево" входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. Путин посещал индустриальный парк в апреле 2023 года, тогда глава государства ознакомился с ходом строительства промышленной зоны и осмотрел выставку производителей беспилотных авиационных систем. В настоящее время построен 21 производственный корпус. Помимо Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево" построены производственный корпус концерна ВКО "Алмаз-Антей" и промышленный комплекс ПАО "Яковлев", где выпускаются комплекты крыла для среднемагистрального самолета МС-21. Кроме того, свои производства в "Руднево" разместили, в частности, предприятия по выпуску банкоматов, электрических конденсаторов, абсорбирующего белья, оборудования для промышленной сортировки отходов.

https://ria.ru/20240919/putin-1973681131.html

https://ria.ru/20241002/putin-1976009477.html

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Путин на открытии инновационного колледжа для операторов БПЛА Путин приехал в индустриальный парк "Руднево" в Москве на открытие инновационного колледжа для операторов БПЛА. 2024-10-02T16:45 true PT0M16S

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технологии, москва, россия, владимир путин