https://ria.ru/20241002/putin-1975922629.html

Путин посетит один из колледжей в Москве

Путин посетит один из колледжей в Москве - РИА Новости, 02.10.2024

Путин посетит один из колледжей в Москве

Президент РФ Владимир Путин в среду, в День среднего профессионального образования, посетит один из колледжей в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:30

2024-10-02T12:30

2024-10-02T12:30

политика

россия

москва

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_172:49:3073:1681_1920x0_80_0_0_68aca4e07ffbb975cec03030aa9f70d1.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду, в День среднего профессионального образования, посетит один из колледжей в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Второе октября - День среднего профессионального образования. Сегодня президент будет заниматься вопросами среднего профессионального образования. Он один из колледжей в Москве посетит. Собственно, в сопровождении нашего министра образования ознакомится с тем, как там налажен процесс обучения, какое там оборудование... (Министр просвещения РФ Сергей) Кравцов будет сопровождать президента. Будут также в этой связи другие контакты у главы государства", - сказал Песков. Он добавил, что потом в Кремле президент продолжит свой рабочий день, уже во второй половине дня у него будут закрытые встречи и совещания.

https://ria.ru/20240701/putin-1956594399.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин