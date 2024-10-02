https://ria.ru/20241002/putin-1975922629.html
Путин посетит один из колледжей в Москве
Путин посетит один из колледжей в Москве - РИА Новости, 02.10.2024
Путин посетит один из колледжей в Москве
Президент РФ Владимир Путин в среду, в День среднего профессионального образования, посетит один из колледжей в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:30
2024-10-02T12:30
2024-10-02T12:30
политика
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду, в День среднего профессионального образования, посетит один из колледжей в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Второе октября - День среднего профессионального образования. Сегодня президент будет заниматься вопросами среднего профессионального образования. Он один из колледжей в Москве посетит. Собственно, в сопровождении нашего министра образования ознакомится с тем, как там налажен процесс обучения, какое там оборудование... (Министр просвещения РФ Сергей) Кравцов будет сопровождать президента. Будут также в этой связи другие контакты у главы государства", - сказал Песков. Он добавил, что потом в Кремле президент продолжит свой рабочий день, уже во второй половине дня у него будут закрытые встречи и совещания.
https://ria.ru/20240701/putin-1956594399.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин посетит один из колледжей в Москве
Путин в День среднего профессионального образования посетит колледж в Москве
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду, в День среднего профессионального образования, посетит один из колледжей в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Второе октября - День среднего профессионального образования. Сегодня президент будет заниматься вопросами среднего профессионального образования. Он один из колледжей в Москве посетит. Собственно, в сопровождении нашего министра образования ознакомится с тем, как там налажен процесс обучения, какое там оборудование... (Министр просвещения РФ Сергей) Кравцов будет сопровождать президента. Будут также в этой связи другие контакты у главы государства", - сказал Песков.
Он добавил, что потом в Кремле президент продолжит свой рабочий день, уже во второй половине дня у него будут закрытые встречи и совещания.