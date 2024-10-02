https://ria.ru/20241002/putin-1975884398.html

Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана - РИА Новости, 02.10.2024

Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Президент России Владимир Путин по случаю празднования Рош ха-Шана - иудейского Нового года - отметил, что еврейские организации вносят большой вклад в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:00

2024-10-02T10:00

2024-10-02T10:18

специальная военная операция на украине

россия

рош ха-шана

владимир путин

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по случаю празднования Рош ха-Шана - иудейского Нового года - отметил, что еврейские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите искренние поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана. Сегодня жизнь еврейской общины России наполнена добрыми, благими делами и начинаниями. Еврейские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране, упрочение доверия и взаимопонимания между людьми, сохранение гражданского мира и согласия в обществе. И конечно, искренне заботятся о сбережении семейных ценностей, воспитании молодежи, активно участвуют в делах милосердия и благотворительности", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что один из наиболее значимых для евреев всего мира праздник наступления нового года по иудейскому календарю дарит верующим радость приобщения к многовековому историческому, культурному наследию предков, их самобытным традициям и обычаям, передающимся из поколения в поколение. Он символизирует духовное очищение, нравственное и религиозное совершенствование. В эти дни люди подводят итоги прошедшего года и намечают планы на будущее. Президент пожелал празднующим здоровья, благополучия и успехов.

https://ria.ru/20241002/rosh_kha-shana--1975501820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, рош ха-шана, владимир путин