https://ria.ru/20241002/putin-1975884398.html
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана - РИА Новости, 02.10.2024
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Президент России Владимир Путин по случаю празднования Рош ха-Шана - иудейского Нового года - отметил, что еврейские организации вносят большой вклад в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:00
2024-10-02T10:00
2024-10-02T10:18
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по случаю празднования Рош ха-Шана - иудейского Нового года - отметил, что еврейские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите искренние поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана. Сегодня жизнь еврейской общины России наполнена добрыми, благими делами и начинаниями. Еврейские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране, упрочение доверия и взаимопонимания между людьми, сохранение гражданского мира и согласия в обществе. И конечно, искренне заботятся о сбережении семейных ценностей, воспитании молодежи, активно участвуют в делах милосердия и благотворительности", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что один из наиболее значимых для евреев всего мира праздник наступления нового года по иудейскому календарю дарит верующим радость приобщения к многовековому историческому, культурному наследию предков, их самобытным традициям и обычаям, передающимся из поколения в поколение. Он символизирует духовное очищение, нравственное и религиозное совершенствование. В эти дни люди подводят итоги прошедшего года и намечают планы на будущее. Президент пожелал празднующим здоровья, благополучия и успехов.
https://ria.ru/20241002/rosh_kha-shana--1975501820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, рош ха-шана, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рош Ха-Шана, Владимир Путин
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Путин отметил вклад еврейских организаций в укрепление межнационального диалога
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по случаю празднования Рош ха-Шана - иудейского Нового года - отметил, что еврейские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите искренние поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана. Сегодня жизнь еврейской общины России наполнена добрыми, благими делами и начинаниями. Еврейские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране, упрочение доверия и взаимопонимания между людьми, сохранение гражданского мира и согласия в обществе. И конечно, искренне заботятся о сбережении семейных ценностей, воспитании молодежи, активно участвуют в делах милосердия и благотворительности", - говорится в телеграмме.
Путин добавил, что один из наиболее значимых для евреев всего мира праздник наступления нового года по иудейскому календарю дарит верующим радость приобщения к многовековому историческому, культурному наследию предков, их самобытным традициям и обычаям, передающимся из поколения в поколение. Он символизирует духовное очищение, нравственное и религиозное совершенствование. В эти дни люди подводят итоги прошедшего года и намечают планы на будущее. Президент пожелал празднующим здоровья, благополучия и успехов.