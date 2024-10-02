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Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана - РИА Новости, 02.10.2024
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10:00 02.10.2024 (обновлено: 10:18 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/putin-1975884398.html
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана - РИА Новости, 02.10.2024
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Президент России Владимир Путин по случаю празднования Рош ха-Шана - иудейского Нового года - отметил, что еврейские организации вносят большой вклад в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:00
2024-10-02T10:18
специальная военная операция на украине
россия
рош ха-шана
владимир путин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по случаю празднования Рош ха-Шана - иудейского Нового года - отметил, что еврейские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите искренние поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана. Сегодня жизнь еврейской общины России наполнена добрыми, благими делами и начинаниями. Еврейские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране, упрочение доверия и взаимопонимания между людьми, сохранение гражданского мира и согласия в обществе. И конечно, искренне заботятся о сбережении семейных ценностей, воспитании молодежи, активно участвуют в делах милосердия и благотворительности", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что один из наиболее значимых для евреев всего мира праздник наступления нового года по иудейскому календарю дарит верующим радость приобщения к многовековому историческому, культурному наследию предков, их самобытным традициям и обычаям, передающимся из поколения в поколение. Он символизирует духовное очищение, нравственное и религиозное совершенствование. В эти дни люди подводят итоги прошедшего года и намечают планы на будущее. Президент пожелал празднующим здоровья, благополучия и успехов.
https://ria.ru/20241002/rosh_kha-shana--1975501820.html
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россия, рош ха-шана, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рош Ха-Шана, Владимир Путин
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Путин отметил вклад еврейских организаций в укрепление межнационального диалога

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по случаю празднования Рош ха-Шана - иудейского Нового года - отметил, что еврейские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите искренние поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана. Сегодня жизнь еврейской общины России наполнена добрыми, благими делами и начинаниями. Еврейские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране, упрочение доверия и взаимопонимания между людьми, сохранение гражданского мира и согласия в обществе. И конечно, искренне заботятся о сбережении семейных ценностей, воспитании молодежи, активно участвуют в делах милосердия и благотворительности", - говорится в телеграмме.
Путин добавил, что один из наиболее значимых для евреев всего мира праздник наступления нового года по иудейскому календарю дарит верующим радость приобщения к многовековому историческому, культурному наследию предков, их самобытным традициям и обычаям, передающимся из поколения в поколение. Он символизирует духовное очищение, нравственное и религиозное совершенствование. В эти дни люди подводят итоги прошедшего года и намечают планы на будущее. Президент пожелал празднующим здоровья, благополучия и успехов.
Празднование Рош ха-Шана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Рош ха-Шана (еврейский Новый год)
06:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРош Ха-ШанаВладимир Путин
 
 
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