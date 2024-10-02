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В Бурятии предложили установить памятник прадеду Пушкина - РИА Новости, 02.10.2024
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14:54 02.10.2024
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В Бурятии предложили установить памятник прадеду Пушкина
В Бурятии предложили установить памятник прадеду Пушкина - РИА Новости, 02.10.2024
В Бурятии предложили установить памятник прадеду Пушкина
Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев предложил установить в Бурятии памятник военному инженеру Абраму... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:54
2024-10-02T14:54
селенгинский район
селенга
александр пушкин
дамба аюшеев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев предложил установить в Бурятии памятник военному инженеру Абраму Ганнибалу − прадеду поэта Александра Пушкина. "Будучи с некоторыми ширээтэ-ламами в Ацайском дацане, обговорили с руководством Селенгинского района возможности увековечивания памяти великих людей Селенги... Есть возможность ради великого А. С. Пушкина установить памятник его родному деду Абраму Ганнибалу, чтобы подрастающее поколение знало, с кого можно брать пример в своей жизни", - написал Аюшеев в своем Telegram-канале. Ганнибал был направлен в Селенгинск в 1728 году "для строения на китайской границе по чертежу крепости", но строить ее он отказался, якобы из неудобства места. В январе 1730 года Ганнибала перевели в инженерный корпус тобольского гарнизона.
https://ria.ru/20240907/buryatiya-1971214791.html
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селенгинский район, селенга, александр пушкин, дамба аюшеев
Селенгинский район, Селенга, Александр Пушкин, Дамба Аюшеев
В Бурятии предложили установить памятник прадеду Пушкина

Глава буддийской сангхи предложил установить в Бурятии памятник прадеду Пушкина

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев
Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев предложил установить в Бурятии памятник военному инженеру Абраму Ганнибалу − прадеду поэта Александра Пушкина.
"Будучи с некоторыми ширээтэ-ламами в Ацайском дацане, обговорили с руководством Селенгинского района возможности увековечивания памяти великих людей Селенги... Есть возможность ради великого А. С. Пушкина установить памятник его родному деду Абраму Ганнибалу, чтобы подрастающее поколение знало, с кого можно брать пример в своей жизни", - написал Аюшеев в своем Telegram-канале.
Ганнибал был направлен в Селенгинск в 1728 году "для строения на китайской границе по чертежу крепости", но строить ее он отказался, якобы из неудобства места. В январе 1730 года Ганнибала перевели в инженерный корпус тобольского гарнизона.
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Селенгинский районСеленгаАлександр ПушкинДамба Аюшеев
 
 
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