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В Бурятии предложили установить памятник прадеду Пушкина

В Бурятии предложили установить памятник прадеду Пушкина - РИА Новости, 02.10.2024

В Бурятии предложили установить памятник прадеду Пушкина

Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев предложил установить в Бурятии памятник военному инженеру Абраму... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:54

2024-10-02T14:54

2024-10-02T14:54

селенгинский район

селенга

александр пушкин

дамба аюшеев

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев предложил установить в Бурятии памятник военному инженеру Абраму Ганнибалу − прадеду поэта Александра Пушкина. "Будучи с некоторыми ширээтэ-ламами в Ацайском дацане, обговорили с руководством Селенгинского района возможности увековечивания памяти великих людей Селенги... Есть возможность ради великого А. С. Пушкина установить памятник его родному деду Абраму Ганнибалу, чтобы подрастающее поколение знало, с кого можно брать пример в своей жизни", - написал Аюшеев в своем Telegram-канале. Ганнибал был направлен в Селенгинск в 1728 году "для строения на китайской границе по чертежу крепости", но строить ее он отказался, якобы из неудобства места. В январе 1730 года Ганнибала перевели в инженерный корпус тобольского гарнизона.

https://ria.ru/20240907/buryatiya-1971214791.html

селенгинский район

селенга

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селенгинский район, селенга, александр пушкин, дамба аюшеев