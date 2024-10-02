Профессор Лумумба станет ведущим новой авторской программы на RT
RT: ведущим новой программы "Африка Лумумбы" станет известный правозащитник
Офис телеканала RT в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ведущим новой программы "Африка Лумумбы" на телеканале RT станет известный правозащитник, бывший директор Кенийской комиссии по борьбе с коррупцией и Кенийской школы права профессор П.Л.О. Лумумба, сообщает RT.
"Известный правозащитник, бывший директор Кенийской комиссии по борьбе с коррупцией и Кенийской школы права профессор П.Л.О. Лумумба станет ведущим новой авторской программы на RT", - пишет телеканал.
Отмечается, что "Африка Лумумбы" расскажет об актуальных для африканского континента вопросах, в том числе о продолжающемся влиянии колониального наследия на политику и экономику и о борьбе с неоколониализмом.
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"Историю Африки всегда рассказывали другие, и, как правило, СМИ транслируют крайне негативный взгляд на континент. Благодаря этой программе у нас есть возможность показать Африку, которая хоть и не является раем, но всё же и не ад. Показать, что африканцы — это народ с историей, что мы люди с целью и убеждениями. Дали бы в эфир такую программу телеканалы, финансируемые бывшими колонизаторами? Мой ответ — нет", — сказал П.Л.О. Лумумба, чьи слова приводятся в сообщении.
"Африка Лумумбы" выйдет в эфире RT 3 октября в 15.30 мск (12.30 UTC), а также на сайте rt.com. Еженедельная программа будет доступна на английском, французском и арабском языках.
"Профессор Лумумба затронет важные для Африки и всего мира в целом вопросы демографии, торговли, энергетики, культуры и духовности. Вместе с ним RT продолжит развенчание колониалистских стереотипов об Африке, которые по-прежнему широко представлены в западных СМИ", — сказала заместитель главного редактора RT Анна Белкина, чьи слова приводятся в сообщении.
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