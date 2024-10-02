https://ria.ru/20241002/programma-1976041795.html

Профессор Лумумба станет ведущим новой авторской программы на RT

Профессор Лумумба станет ведущим новой авторской программы на RT - РИА Новости, 02.10.2024

Профессор Лумумба станет ведущим новой авторской программы на RT

Ведущим новой программы "Африка Лумумбы" на телеканале RT станет известный правозащитник, бывший директор Кенийской комиссии по борьбе с коррупцией и Кенийской... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T21:06

2024-10-02T21:06

2024-10-02T21:06

африка

анна белкина

телеканал rt

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ведущим новой программы "Африка Лумумбы" на телеканале RT станет известный правозащитник, бывший директор Кенийской комиссии по борьбе с коррупцией и Кенийской школы права профессор П.Л.О. Лумумба, сообщает RT. "Известный правозащитник, бывший директор Кенийской комиссии по борьбе с коррупцией и Кенийской школы права профессор П.Л.О. Лумумба станет ведущим новой авторской программы на RT", - пишет телеканал. Отмечается, что "Африка Лумумбы" расскажет об актуальных для африканского континента вопросах, в том числе о продолжающемся влиянии колониального наследия на политику и экономику и о борьбе с неоколониализмом. "Историю Африки всегда рассказывали другие, и, как правило, СМИ транслируют крайне негативный взгляд на континент. Благодаря этой программе у нас есть возможность показать Африку, которая хоть и не является раем, но всё же и не ад. Показать, что африканцы — это народ с историей, что мы люди с целью и убеждениями. Дали бы в эфир такую программу телеканалы, финансируемые бывшими колонизаторами? Мой ответ — нет", — сказал П.Л.О. Лумумба, чьи слова приводятся в сообщении. "Африка Лумумбы" выйдет в эфире RT 3 октября в 15.30 мск (12.30 UTC), а также на сайте rt.com. Еженедельная программа будет доступна на английском, французском и арабском языках. "Профессор Лумумба затронет важные для Африки и всего мира в целом вопросы демографии, торговли, энергетики, культуры и духовности. Вместе с ним RT продолжит развенчание колониалистских стереотипов об Африке, которые по-прежнему широко представлены в западных СМИ", — сказала заместитель главного редактора RT Анна Белкина, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20241002/simonyan-1975910910.html

https://ria.ru/20240313/telekanal-1932747098.html

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

африка, анна белкина, телеканал rt