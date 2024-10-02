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Определены лучшие тверские проекты Программы поддержки школьных инициатив - РИА Новости, 02.10.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:31 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/proekty-1976005898.html
Определены лучшие тверские проекты Программы поддержки школьных инициатив
Определены лучшие тверские проекты Программы поддержки школьных инициатив - РИА Новости, 02.10.2024
Определены лучшие тверские проекты Программы поддержки школьных инициатив
В Тверской области подведены итоги регионального конкурса проектов, реализованных в этом году в рамках Программы поддержки школьных инициатив, сообщает... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:31
2024-10-02T17:31
тверская область
вышний волочек
кашин
осташков
игорь руденя
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Тверской области подведены итоги регионального конкурса проектов, реализованных в этом году в рамках Программы поддержки школьных инициатив, сообщает пресс-служба регионального правительства. На участие в конкурсе было представлено 40 заявок – по одной от каждого муниципального образования. Победителей определяли жители региона онлайн-голосованием. Программа поддержки школьных инициатив в Тверской области реализуется с 2021 года по инициативе губернатора Игоря Рудени и вызывает у ребят большой интерес. По мнению главы региона, главная задача программы состоит в том, чтобы вовлечь школьников в решение актуальных вопросов общеобразовательных учреждений, где они учатся. Благодаря данной практике ученики могут принимать непосредственное участие в преобразовании учебного пространства, причем, по разным направлениям, расширять возможности в образовании, творчестве и спорте. Всего в 2024 году благодаря инициативе ребят в школах региона было реализовано 83 проекта – созданы пространства для отдыха, зоны активности, патриотические центры, выполнено благоустройство школьных рекреаций, пришкольных территорий, преобразованы гардеробы, оснащены школьные театры, музеи, созданы кабинеты кулинарии, экологии, физики, медиацентры, реализованы проекты по обустройству теплиц для научной и исследовательской работы и другие. Региональный конкурс проектов, в рамках которого жители Верхневолжья могли выбрать лучшую реализованную школьную инициативу, в этом году состоялся впервые и, как отмечают в министерстве финансов Тверской области, теперь станет ежегодным. Онлайн-голосование за проекты проводилось в социальной сети "ВКонтакте" и на портале обратной связи федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Участие в нем приняли почти 39,5 тысячи жителей региона. Проекты-победители определены по наибольшему общему количеству голосов в каждой конкурсной номинации. В номинации "Творческие инициативы, школьные Медиа" победу одержал проект СОШ №6 города Вышний Волочек "Школьный "Медиацентр". Второе место занял проект "Школьное радио "Второши" СОШ №2 поселка Селижарово. Третье – проект "Актовый зал – центр развития школьника" СОШ №1 города Кашина. В номинации "Патриотическое воспитание" лучшим признан проект "Школьный музей. Новая история" Великооктябрьской СОШ Фировского округа. Второе место у проекта "Школьный музей. Перезагрузка", который реализован в СОШ поселка Козлово Конаковского округа. Третье – у проекта "Навстречу ветрам" Выдропужской школы Спировского округа. В номинации "Креативный подход к обучению" лучшим признан проект "Зона коллективной работы" Становской СОШ Ржевского округа. Второе место занял проект "Академия детства" Вепревской основной школы им. Ф. В. Морина Сонковского округа. Третье – проект "Учиться нельзя сидеть дома", который реализовала гимназия №2 города Осташкова. В номинации "Спорт, ЗОЖ, Экологические проекты" также определена тройка лидеров. Первое место - проект "ШСК "Олимп": Спорт для всех", Ворошиловской СОШ Пеновского округа. Второе - проект "Благоустройство пришкольной территории" Молоковской СОШ имени Маршала Советского Союза Героя Советского Союза Н.В. Огаркова. Третье - проект "Здоровое питание – успешное образование" гимназии №2 города Кимры. Торжественное награждение победителей состоится 10 октября в мультимедийном историческом парке "Россия-Моя история" и будет организовано региональным оператором по финансовой грамотности АНО "Тверской вектор".
https://ria.ru/20240926/sotspodderzhka-1974898971.html
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353
60
вышний волочек, кашин, осташков, игорь руденя
Тверская область, Вышний Волочек, Кашин, Осташков, Игорь Руденя

Определены лучшие тверские проекты Программы поддержки школьных инициатив

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Тверской области подведены итоги регионального конкурса проектов, реализованных в этом году в рамках Программы поддержки школьных инициатив, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На участие в конкурсе было представлено 40 заявок – по одной от каждого муниципального образования. Победителей определяли жители региона онлайн-голосованием.
Программа поддержки школьных инициатив в Тверской области реализуется с 2021 года по инициативе губернатора Игоря Рудени и вызывает у ребят большой интерес.
По мнению главы региона, главная задача программы состоит в том, чтобы вовлечь школьников в решение актуальных вопросов общеобразовательных учреждений, где они учатся. Благодаря данной практике ученики могут принимать непосредственное участие в преобразовании учебного пространства, причем, по разным направлениям, расширять возможности в образовании, творчестве и спорте.
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Всего в 2024 году благодаря инициативе ребят в школах региона было реализовано 83 проекта – созданы пространства для отдыха, зоны активности, патриотические центры, выполнено благоустройство школьных рекреаций, пришкольных территорий, преобразованы гардеробы, оснащены школьные театры, музеи, созданы кабинеты кулинарии, экологии, физики, медиацентры, реализованы проекты по обустройству теплиц для научной и исследовательской работы и другие.
Региональный конкурс проектов, в рамках которого жители Верхневолжья могли выбрать лучшую реализованную школьную инициативу, в этом году состоялся впервые и, как отмечают в министерстве финансов Тверской области, теперь станет ежегодным.
Онлайн-голосование за проекты проводилось в социальной сети "ВКонтакте" и на портале обратной связи федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Участие в нем приняли почти 39,5 тысячи жителей региона.
Проекты-победители определены по наибольшему общему количеству голосов в каждой конкурсной номинации.
В номинации "Творческие инициативы, школьные Медиа" победу одержал проект СОШ №6 города Вышний Волочек "Школьный "Медиацентр". Второе место занял проект "Школьное радио "Второши" СОШ №2 поселка Селижарово. Третье – проект "Актовый зал – центр развития школьника" СОШ №1 города Кашина.
В номинации "Патриотическое воспитание" лучшим признан проект "Школьный музей. Новая история" Великооктябрьской СОШ Фировского округа. Второе место у проекта "Школьный музей. Перезагрузка", который реализован в СОШ поселка Козлово Конаковского округа. Третье – у проекта "Навстречу ветрам" Выдропужской школы Спировского округа.
В номинации "Креативный подход к обучению" лучшим признан проект "Зона коллективной работы" Становской СОШ Ржевского округа. Второе место занял проект "Академия детства" Вепревской основной школы им. Ф. В. Морина Сонковского округа. Третье – проект "Учиться нельзя сидеть дома", который реализовала гимназия №2 города Осташкова.
В номинации "Спорт, ЗОЖ, Экологические проекты" также определена тройка лидеров. Первое место - проект "ШСК "Олимп": Спорт для всех", Ворошиловской СОШ Пеновского округа. Второе - проект "Благоустройство пришкольной территории" Молоковской СОШ имени Маршала Советского Союза Героя Советского Союза Н.В. Огаркова. Третье - проект "Здоровое питание – успешное образование" гимназии №2 города Кимры.
Торжественное награждение победителей состоится 10 октября в мультимедийном историческом парке "Россия-Моя история" и будет организовано региональным оператором по финансовой грамотности АНО "Тверской вектор".
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