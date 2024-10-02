https://ria.ru/20241002/proekt-1975848131.html

В ГД внесли проект о внесудебной блокировке сайтов для нелегальной миграции

В ГД внесли проект о внесудебной блокировке сайтов для нелегальной миграции - РИА Новости, 02.10.2024

В ГД внесли проект о внесудебной блокировке сайтов для нелегальной миграции

В Госдуму внесён законопроект о внесудебной блокировке сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и способах организации... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T02:10

2024-10-02T02:10

2024-10-02T02:10

общество

вячеслав володин

госдума рф

миграция

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект о внесудебной блокировке сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и способах организации незаконной миграции, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. "Законопроектом предлагается включать в реестр запрещенной информации информацию, содержащую предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции, что позволит обеспечить внесудебную блокировку такой информации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20241001/gosduma-1975756779.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, миграция