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В ГД внесли проект о внесудебной блокировке сайтов для нелегальной миграции
В ГД внесли проект о внесудебной блокировке сайтов для нелегальной миграции - РИА Новости, 02.10.2024
В ГД внесли проект о внесудебной блокировке сайтов для нелегальной миграции
В Госдуму внесён законопроект о внесудебной блокировке сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и способах организации... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T02:10
2024-10-02T02:10
2024-10-02T02:10
общество
вячеслав володин
госдума рф
миграция
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект о внесудебной блокировке сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и способах организации незаконной миграции, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. "Законопроектом предлагается включать в реестр запрещенной информации информацию, содержащую предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции, что позволит обеспечить внесудебную блокировку такой информации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20241001/gosduma-1975756779.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, миграция
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Миграция
В ГД внесли проект о внесудебной блокировке сайтов для нелегальной миграции
В ГД внесли проект о внесудебной блокировке сайтов для незаконной миграции