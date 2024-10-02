https://ria.ru/20241002/prigovor-1976038349.html

Ростовский суд вынес приговор по делу об убийстве младенца родителями

Ростовский суд вынес приговор по делу об убийстве младенца родителями - РИА Новости, 02.10.2024

Ростовский суд вынес приговор по делу об убийстве младенца родителями

Ростовский областной суд приговорил к 15 и 13 годам колонии строгого режима супругов из Ростова-на-Дону Якова Майбороду и Анастасию Майбороду, которых обвиняли... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T20:44

2024-10-02T20:44

2024-10-02T20:51

происшествия

ростовская область

ростов-на-дону

россия

ростовский областной суд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 15 и 13 годам колонии строгого режима супругов из Ростова-на-Дону Якова Майбороду и Анастасию Майбороду, которых обвиняли в жестоком убийстве своей восьмимесячной дочери, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. "Ростовский областной суд… вынес приговор… в отношении 34-летнего мужчины и его 24-летней супруги. Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщину - к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что обвиняемые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Ранее сторона обвинения запросила назначить Якову Майбороде наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет в колонии строгого режима, Анастасии Майбороде наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии общего режима. Как ранее сообщало следствие, в апреле 2023 года супруги, находясь дома в квартире в микрорайоне Суворовском, убили свою восьмимесячную дочь и "предприняли действия, направленные на сокрытие тела". Затем, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, супруги расчленили тело девочки в мясорубке, разложили его по полиэтиленовым пакетам и спрятали в морозильной камере. Мать сообщила в полицию, что якобы к ним в квартиру проникли злоумышленники, усыпили их газом, а когда супруги проснулись, то обнаружили, что дочь похищена. Фигуранты были задержаны, в их квартире были обнаружены останки тела ребенка, сообщало следствие. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве группой лиц малолетнего. Супругов поместили в СИЗО. В августе текущего года суд приступил к слушанию дела. По ходатайству обвиняемых дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. В сентябре коллегия вынесла обвинительный вердикт. В сообщении пресс-службы прокуратуры Ростовской области отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240928/peterburg-1975223149.html

https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, россия, ростовский областной суд