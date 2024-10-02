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На западе Украины начали рассылать повестки по почте - РИА Новости, 02.10.2024
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17:29 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/povestki-1976005656.html
На западе Украины начали рассылать повестки по почте
На западе Украины начали рассылать повестки по почте - РИА Новости, 02.10.2024
На западе Украины начали рассылать повестки по почте
Украинский государственный оператор почтовой связи "Укрпочта" начал рассылку повесток по имеющимся домашним адресам военнообязанных в Прикарпатье, сообщает в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:29
2024-10-02T17:29
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Украинский государственный оператор почтовой связи "Укрпочта" начал рассылку повесток по имеющимся домашним адресам военнообязанных в Прикарпатье, сообщает в среду Ивано-Франковский областной военкомат. Издание "Украинская правда" ранее сообщало, что кабмин Украины распорядился выделить минобороны страны из резервного фонда госбюджета почти 72 миллиона гривен (1,7 миллиона долларов) на печать 900 тысяч повесток до конца года. "Укрпочта" начала рассылать повестки в Прикарпатье. Документы подписаны электронными подписями начальников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), а также содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*. По данным областного военкомата, повестки будут направляться по имеющимся домашним адресам военнообязанных. После получения повестки мужчины призывного возраста должны явиться в военкомат в течение 14 дней. "В противном случае будут привлечения к административной ответственности. ТЦК передает данные в полицию для розыска лица", - подчеркнули в военкомате. Количество уже разосланных повесток не уточняется. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязал всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975979517.html
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в мире, украина, россия, укрпочта
В мире, Украина, Россия, Укрпочта
На западе Украины начали рассылать повестки по почте

"Укрпочта" начала рассылать повестки по адресам военнообязанных в Прикарпатье

© Фото : УкрпочтаЛоготип "Укрпочты"
Логотип Укрпочты - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Укрпочта
Логотип "Укрпочты". Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Украинский государственный оператор почтовой связи "Укрпочта" начал рассылку повесток по имеющимся домашним адресам военнообязанных в Прикарпатье, сообщает в среду Ивано-Франковский областной военкомат.
Издание "Украинская правда" ранее сообщало, что кабмин Украины распорядился выделить минобороны страны из резервного фонда госбюджета почти 72 миллиона гривен (1,7 миллиона долларов) на печать 900 тысяч повесток до конца года.
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"Укрпочта" начала рассылать повестки в Прикарпатье. Документы подписаны электронными подписями начальников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), а также содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*.
По данным областного военкомата, повестки будут направляться по имеющимся домашним адресам военнообязанных. После получения повестки мужчины призывного возраста должны явиться в военкомат в течение 14 дней. "В противном случае будут привлечения к административной ответственности. ТЦК передает данные в полицию для розыска лица", - подчеркнули в военкомате.
Количество уже разосланных повесток не уточняется.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязал всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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