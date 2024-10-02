Посол Китая назвал отношения с Россией образцом дружбы
Посол: отношения России и Китая стали образцом взаимовыгодного сотрудничества
© Фото : посольство КНР в РФЧрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй во время приема по случаю 72-й годовщины образования КНР и 72-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Россией
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй во время приема по случаю 72-й годовщины образования КНР и 72-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Отношения между Россией и Китаем стали образцом взаимовыгодного сотрудничества и дружбы, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Китай и Россия являются крупнейшими соседями друг друга. Отношения между ними выдержали испытания переменчивой международной обстановкой и стали образцом взаимовыгодного сотрудничества и дружбы между крупными державами и соседями", - сказал он.
"Китай и Россия, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и участниками таких региональных и международных организаций, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, неустанно продвигают многополярность мира и демократизацию международных отношений. Стороны выступают за истинный мультилатерализм, вносят больше стабильности и позитивной энергии в сложную международную обстановку и проявляют ответственность крупных держав в продвижении реформирования глобальной системы управления", - добавил дипломат.
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.