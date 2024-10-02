https://ria.ru/20241002/posol-1975888308.html

Посол Китая назвал отношения с Россией образцом дружбы

Посол Китая назвал отношения с Россией образцом дружбы - РИА Новости, 02.10.2024

Посол Китая назвал отношения с Россией образцом дружбы

Отношения между Россией и Китаем стали образцом взаимовыгодного сотрудничества и дружбы, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:14

2024-10-02T10:14

2024-10-02T10:26

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Отношения между Россией и Китаем стали образцом взаимовыгодного сотрудничества и дружбы, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Китай и Россия являются крупнейшими соседями друг друга. Отношения между ними выдержали испытания переменчивой международной обстановкой и стали образцом взаимовыгодного сотрудничества и дружбы между крупными державами и соседями", - сказал он. "Китай и Россия, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и участниками таких региональных и международных организаций, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, неустанно продвигают многополярность мира и демократизацию международных отношений. Стороны выступают за истинный мультилатерализм, вносят больше стабильности и позитивной энергии в сложную международную обстановку и проявляют ответственность крупных держав в продвижении реформирования глобальной системы управления", - добавил дипломат. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.

https://ria.ru/20241002/morgulov-1975858596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, чжан ханьхуэй, оон, брикс