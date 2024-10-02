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Посол России оценил военное сотрудничество с Китаем
Посол России оценил военное сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 02.10.2024
Посол России оценил военное сотрудничество с Китаем
Сотрудничество ВС РФ и КНР стало новым словом в мировой практике, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T04:40
2024-10-02T04:40
2024-10-02T05:54
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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Сотрудничество ВС РФ и КНР стало новым словом в мировой практике, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран. "Новым словом в мировой практике стало сотрудничество вооруженных сил двух стран, которое при отсутствии формализованного союза включает в себя интенсивные контакты между нашими военными, регулярное проведение масштабных военных учений, а также совместных морских и воздушных патрулирований", - заявил Моргулов. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
https://ria.ru/20240928/kitay-1975219323.html
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россия, китай, игорь моргулов, в мире
Россия, Китай, Игорь Моргулов, В мире
Посол России оценил военное сотрудничество с Китаем
Моргулов: сотрудничество ВС России и КНР стало новым словом в мировой практике
ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Сотрудничество ВС РФ и КНР стало новым словом в мировой практике, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран.
"Новым словом в мировой практике стало сотрудничество вооруженных сил двух стран, которое при отсутствии формализованного союза включает в себя интенсивные контакты между нашими военными, регулярное проведение масштабных военных учений, а также совместных морских и воздушных патрулирований", - заявил Моргулов.
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.