https://ria.ru/20241002/posol-1975855438.html

Посол России оценил военное сотрудничество с Китаем

Посол России оценил военное сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 02.10.2024

Посол России оценил военное сотрудничество с Китаем

Сотрудничество ВС РФ и КНР стало новым словом в мировой практике, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T04:40

2024-10-02T04:40

2024-10-02T05:54

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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Сотрудничество ВС РФ и КНР стало новым словом в мировой практике, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран. "Новым словом в мировой практике стало сотрудничество вооруженных сил двух стран, которое при отсутствии формализованного союза включает в себя интенсивные контакты между нашими военными, регулярное проведение масштабных военных учений, а также совместных морских и воздушных патрулирований", - заявил Моргулов. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.

https://ria.ru/20240928/kitay-1975219323.html

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россия, китай, игорь моргулов, в мире