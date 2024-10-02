https://ria.ru/20241002/popova-1975898045.html

Попова заявила о возросших эпидемиологических рисках в мире

Попова заявила о возросших эпидемиологических рисках в мире - РИА Новости, 02.10.2024

Попова заявила о возросших эпидемиологических рисках в мире

Эпидемиологические риски в мире растут, за последние 10 лет очень резко осложнилась эпидемиологическая ситуация по холере и лихорадке Денге, заявила глава... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:06

2024-10-02T11:06

2024-10-02T11:06

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Эпидемиологические риски в мире растут, за последние 10 лет очень резко осложнилась эпидемиологическая ситуация по холере и лихорадке Денге, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы живем в мире растущих эпидемиологических рисков... За последние 10 лет очень резко осложнилась эпидситуация по холере, по лихорадке Денге",- сказала Попова на открытии Международных тренировочных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования. Она отметила, что нельзя назвать стабильной ситуацию по чуме. Кроме того, высочайший риск сегодняшнего дня - это преодоление межвидового барьера вирусом гриппа животных, гриппа птиц.

https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире