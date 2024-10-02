https://ria.ru/20241002/popova-1975898045.html
Попова заявила о возросших эпидемиологических рисках в мире
Попова заявила о возросших эпидемиологических рисках в мире - РИА Новости, 02.10.2024
Попова заявила о возросших эпидемиологических рисках в мире
Эпидемиологические риски в мире растут, за последние 10 лет очень резко осложнилась эпидемиологическая ситуация по холере и лихорадке Денге, заявила глава... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:06
2024-10-02T11:06
2024-10-02T11:06
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Эпидемиологические риски в мире растут, за последние 10 лет очень резко осложнилась эпидемиологическая ситуация по холере и лихорадке Денге, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы живем в мире растущих эпидемиологических рисков... За последние 10 лет очень резко осложнилась эпидситуация по холере, по лихорадке Денге",- сказала Попова на открытии Международных тренировочных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования. Она отметила, что нельзя назвать стабильной ситуацию по чуме. Кроме того, высочайший риск сегодняшнего дня - это преодоление межвидового барьера вирусом гриппа животных, гриппа птиц.
https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Попова заявила о возросших эпидемиологических рисках в мире
Попова: в мире резко осложнилась ситуация с холерой и лихорадкой Денге