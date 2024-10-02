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Спасатели Магаданской области передали 500 сухпайков в зону СВО
Спасатели Магаданской области передали 500 сухпайков в зону СВО - РИА Новости, 02.10.2024
Спасатели Магаданской области передали 500 сухпайков в зону СВО
Спасатели Магаданской области передали волонтерам 500 сухих пайков для отправки в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:16
2024-10-02T13:16
2024-10-02T13:16
надежные люди
магаданская область
боевое братство
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сво
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МАГАДАН, 2 окт - РИА Новости. Спасатели Магаданской области передали волонтерам 500 сухих пайков для отправки в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Пятьсот сухих пайков сегодня нам передали из МЧС для отправки нашим бойцам. Состав хороший. На "передке" пригодится. Колыма своих не бросает!" - написал Козлов в Telegram-канале.
магаданская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, боевое братство, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сво
Надежные люди, Магаданская область, Боевое братство, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СВО