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В Польше католических священников обвинили в педофилии

В Польше католических священников обвинили в педофилии - РИА Новости, 02.10.2024

В Польше католических священников обвинили в педофилии

Католические священники из Сосновецкой епархии обвиняются в многочисленных эпизодах педофилии, сообщает прокуратура города Сосновец (Силезское воеводство). РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:31

2024-10-02T19:31

2024-10-02T19:31

силезское воеводство

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

польша

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ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Католические священники из Сосновецкой епархии обвиняются в многочисленных эпизодах педофилии, сообщает прокуратура города Сосновец (Силезское воеводство). "Двум священнослужителям из Сосновецкой епархии предъявлены более десяти обвинений, большинство из которых связанны с сексуальными преступлениями в отношении детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что третий задержанный, который является бывшим священником этой же епархии, подозревается в мошенничестве По данным следствия, "число детей, пострадавших от действий двух священников, совпадает с числом предъявленных им обвинений – 11". Прокуратура уточняет, что накануне были задержаны трое мужчин в возрасте 59, 63 и 67 лет. Двое из них - действующие священнослужители, в том числе пастор одного из приходов. Третий - бывший священнослужитель, той же Сосновецкой епархии. Руководствуясь интересами потерпевших, следствие не сообщает о личностях потерпевших. Священником за вменяемые им преступления грозит до 12 лет лишения свободы. В свою очередь епархиальная курия не стала защищать своих священников. "В настоящее время проводятся мероприятия с задержанными в прокуратуре. В тот момент, когда епархиальная курия получит дополнительную информацию, будет сделано официальное заявление по этим вопросам. В то же время епархиальная курия заявляет о полной открытости и сотрудничестве со следственными органами", - говорится в заявлении курии. Сосновецкая епархия не впервые попала в поле зрения правоохранительных органов. Не так давно здесь же произошло убийство 26-летнего дьякона. По данным прокуратуры, 40-летний священник лишил его жизни, сделав шесть выстрелов из револьвера и нанеся несколько ударов ножом. Затем он покончил жизнь самоубийством. Разбирательство по этому делу было прекращено в связи со смертью подозреваемого. Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности нынешнего папы Франциска. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством". В марте 2019 года папа подписал три основополагающих юридических документа по противодействию педофилии: апостольское послание в форме Motu Proprio (особого рескрипта), новый закон государства-города Ватикан, а также руководящие положения для ватиканского викариата.

https://ria.ru/20241002/svyaschennik-1975868927.html

https://ria.ru/20240525/svyaschennik-1948340891.html

https://ria.ru/20240927/svyaschennik-1975103783.html

силезское воеводство

ватикан

польша

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силезское воеводство, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, польша