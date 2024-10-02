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В Польше католических священников обвинили в педофилии - РИА Новости, 02.10.2024
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19:31 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/polsha-1976026528.html
В Польше католических священников обвинили в педофилии
В Польше католических священников обвинили в педофилии - РИА Новости, 02.10.2024
В Польше католических священников обвинили в педофилии
Католические священники из Сосновецкой епархии обвиняются в многочисленных эпизодах педофилии, сообщает прокуратура города Сосновец (Силезское воеводство). РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:31
2024-10-02T19:31
силезское воеводство
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
польша
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ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Католические священники из Сосновецкой епархии обвиняются в многочисленных эпизодах педофилии, сообщает прокуратура города Сосновец (Силезское воеводство). "Двум священнослужителям из Сосновецкой епархии предъявлены более десяти обвинений, большинство из которых связанны с сексуальными преступлениями в отношении детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что третий задержанный, который является бывшим священником этой же епархии, подозревается в мошенничестве По данным следствия, "число детей, пострадавших от действий двух священников, совпадает с числом предъявленных им обвинений – 11". Прокуратура уточняет, что накануне были задержаны трое мужчин в возрасте 59, 63 и 67 лет. Двое из них - действующие священнослужители, в том числе пастор одного из приходов. Третий - бывший священнослужитель, той же Сосновецкой епархии. Руководствуясь интересами потерпевших, следствие не сообщает о личностях потерпевших. Священником за вменяемые им преступления грозит до 12 лет лишения свободы. В свою очередь епархиальная курия не стала защищать своих священников. "В настоящее время проводятся мероприятия с задержанными в прокуратуре. В тот момент, когда епархиальная курия получит дополнительную информацию, будет сделано официальное заявление по этим вопросам. В то же время епархиальная курия заявляет о полной открытости и сотрудничестве со следственными органами", - говорится в заявлении курии. Сосновецкая епархия не впервые попала в поле зрения правоохранительных органов. Не так давно здесь же произошло убийство 26-летнего дьякона. По данным прокуратуры, 40-летний священник лишил его жизни, сделав шесть выстрелов из револьвера и нанеся несколько ударов ножом. Затем он покончил жизнь самоубийством. Разбирательство по этому делу было прекращено в связи со смертью подозреваемого. Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности нынешнего папы Франциска. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством". В марте 2019 года папа подписал три основополагающих юридических документа по противодействию педофилии: апостольское послание в форме Motu Proprio (особого рескрипта), новый закон государства-города Ватикан, а также руководящие положения для ватиканского викариата.
https://ria.ru/20241002/svyaschennik-1975868927.html
https://ria.ru/20240525/svyaschennik-1948340891.html
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силезское воеводство, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, польша
Силезское воеводство, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Римско-католическая церковь, Польша
В Польше католических священников обвинили в педофилии

Католических священников обвинили в многочисленных эпизодах педофилии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКатолический священник
Католический священник - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Католический священник. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Католические священники из Сосновецкой епархии обвиняются в многочисленных эпизодах педофилии, сообщает прокуратура города Сосновец (Силезское воеводство).
"Двум священнослужителям из Сосновецкой епархии предъявлены более десяти обвинений, большинство из которых связанны с сексуальными преступлениями в отношении детей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что третий задержанный, который является бывшим священником этой же епархии, подозревается в мошенничестве
По данным следствия, "число детей, пострадавших от действий двух священников, совпадает с числом предъявленных им обвинений – 11".
Прокуратура уточняет, что накануне были задержаны трое мужчин в возрасте 59, 63 и 67 лет. Двое из них - действующие священнослужители, в том числе пастор одного из приходов. Третий - бывший священнослужитель, той же Сосновецкой епархии.
Руководствуясь интересами потерпевших, следствие не сообщает о личностях потерпевших.
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Священником за вменяемые им преступления грозит до 12 лет лишения свободы.
В свою очередь епархиальная курия не стала защищать своих священников. "В настоящее время проводятся мероприятия с задержанными в прокуратуре. В тот момент, когда епархиальная курия получит дополнительную информацию, будет сделано официальное заявление по этим вопросам. В то же время епархиальная курия заявляет о полной открытости и сотрудничестве со следственными органами", - говорится в заявлении курии.
Сосновецкая епархия не впервые попала в поле зрения правоохранительных органов. Не так давно здесь же произошло убийство 26-летнего дьякона. По данным прокуратуры, 40-летний священник лишил его жизни, сделав шесть выстрелов из револьвера и нанеся несколько ударов ножом. Затем он покончил жизнь самоубийством. Разбирательство по этому делу было прекращено в связи со смертью подозреваемого.
Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности нынешнего папы Франциска. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством". В марте 2019 года папа подписал три основополагающих юридических документа по противодействию педофилии: апостольское послание в форме Motu Proprio (особого рескрипта), новый закон государства-города Ватикан, а также руководящие положения для ватиканского викариата.
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Силезское воеводствоВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Римско-католическая церковьПольша
 
 
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