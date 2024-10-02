https://ria.ru/20241002/polsha-1975914069.html

В Польше посетовали, что Украина уже забыла об их военной помощи

В Польше посетовали, что Украина уже забыла об их военной помощи - РИА Новости, 02.10.2024

В Польше посетовали, что Украина уже забыла об их военной помощи

Украина забыла о поенной помощи Польши, заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире на портале Wirtualna... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:03

2024-10-02T12:03

2024-10-02T12:04

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ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Украина забыла о поенной помощи Польши, заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире на портале Wirtualna Polska. "Мы первые направили помощь. Это была очень крупная помощь. Германия отправила каски, а мы отправили танки", - сказал Косиняк-Камыш. "Но дошло до ситуации, когда уже нет памяти со стороны Украины об этой помощи", - добавил он. Заявление польского министра прозвучало на фоне обострения отношений с Украиной на фоне проблемы с эксгумацией жертв Волынской резни. Ранее он заявил, что Украина не сможет стать членом Евросоюза без разрешения этого вопроса. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241001/medvedev-1975795168.html

https://ria.ru/20241001/pomosch-1975763040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, россия, владимир зеленский