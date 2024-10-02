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Польша не смогла сформировать украинский легион - РИА Новости, 02.10.2024
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11:34 02.10.2024 (обновлено: 15:28 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/polsha-1975903781.html
Польша не смогла сформировать украинский легион
Польша не смогла сформировать украинский легион - РИА Новости, 02.10.2024
Польша не смогла сформировать украинский легион
Польша не смогла сформировать так называемый украинский легион из-за отсутствия желающих служить в нем, сообщил министр национальной обороны республики... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:34
2024-10-02T15:28
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ВАРШАВА, 2 окт — РИА Новости. Польша не смогла сформировать так называемый украинский легион из-за отсутствия желающих служить в нем, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире на портале Wirtualna Polska. "Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку", — сказал он. При этом, как отметил министр, изначально оценки числа желающих вступить в подразделение "были очень высоки". Так, в Варшаве считали, что смогут сформировать бригаду, то есть завербовать несколько тысяч человек. "Однако этого не произошло", — резюмировал он. В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши украинского легиона — нового воинского подразделения. Предполагалось, что заинтересованных во вступлении в легион украинцев оснастят техникой в польских частях за счет Варшавы.Как писала в сентябре польская газета Dzienik Gazeta Prawna, создание легиона так и не началось. По информации издания, за два месяца Украина не приступила к официальному набору персонала.При этом в июле министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время Общественного форума НАТО в Вашингтоне заявил о нескольких тысячах граждан Украины, которым удалось зарегистрироваться для вступления в легион. Но, по информации СМИ, главу ведомства ввели в заблуждение.
https://ria.ru/20240909/polsha-1971515949.html
https://ria.ru/20241002/vsu-1975881040.html
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Польша не смогла сформировать украинский легион

Польша не смогла сформировать украинский легион, не найдя желающих служить

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтарый город и река Висла в Варшаве
Старый город и река Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Старый город и река Висла в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 окт — РИА Новости. Польша не смогла сформировать так называемый украинский легион из-за отсутствия желающих служить в нем, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире на портале Wirtualna Polska.
"Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку", — сказал он.
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При этом, как отметил министр, изначально оценки числа желающих вступить в подразделение "были очень высоки". Так, в Варшаве считали, что смогут сформировать бригаду, то есть завербовать несколько тысяч человек.
"Однако этого не произошло", — резюмировал он.
В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши украинского легиона — нового воинского подразделения. Предполагалось, что заинтересованных во вступлении в легион украинцев оснастят техникой в польских частях за счет Варшавы.
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Как писала в сентябре польская газета Dzienik Gazeta Prawna, создание легиона так и не началось. По информации издания, за два месяца Украина не приступила к официальному набору персонала.
При этом в июле министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время Общественного форума НАТО в Вашингтоне заявил о нескольких тысячах граждан Украины, которым удалось зарегистрироваться для вступления в легион. Но, по информации СМИ, главу ведомства ввели в заблуждение.
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