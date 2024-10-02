Польша не смогла сформировать украинский легион
Польша не смогла сформировать украинский легион, не найдя желающих служить
Старый город и река Висла в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 окт — РИА Новости. Польша не смогла сформировать так называемый украинский легион из-за отсутствия желающих служить в нем, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире на портале Wirtualna Polska.
"Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку", — сказал он.
При этом, как отметил министр, изначально оценки числа желающих вступить в подразделение "были очень высоки". Так, в Варшаве считали, что смогут сформировать бригаду, то есть завербовать несколько тысяч человек.
"Однако этого не произошло", — резюмировал он.
В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши украинского легиона — нового воинского подразделения. Предполагалось, что заинтересованных во вступлении в легион украинцев оснастят техникой в польских частях за счет Варшавы.
Как писала в сентябре польская газета Dzienik Gazeta Prawna, создание легиона так и не началось. По информации издания, за два месяца Украина не приступила к официальному набору персонала.
При этом в июле министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время Общественного форума НАТО в Вашингтоне заявил о нескольких тысячах граждан Украины, которым удалось зарегистрироваться для вступления в легион. Но, по информации СМИ, главу ведомства ввели в заблуждение.
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