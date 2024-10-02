https://ria.ru/20241002/polsha-1975903781.html

Польша не смогла сформировать украинский легион

Польша не смогла сформировать украинский легион - РИА Новости, 02.10.2024

Польша не смогла сформировать украинский легион

Польша не смогла сформировать так называемый украинский легион из-за отсутствия желающих служить в нем, сообщил министр национальной обороны республики... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:34

2024-10-02T11:34

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ВАРШАВА, 2 окт — РИА Новости. Польша не смогла сформировать так называемый украинский легион из-за отсутствия желающих служить в нем, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире на портале Wirtualna Polska. "Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку", — сказал он. При этом, как отметил министр, изначально оценки числа желающих вступить в подразделение "были очень высоки". Так, в Варшаве считали, что смогут сформировать бригаду, то есть завербовать несколько тысяч человек. "Однако этого не произошло", — резюмировал он. В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши украинского легиона — нового воинского подразделения. Предполагалось, что заинтересованных во вступлении в легион украинцев оснастят техникой в польских частях за счет Варшавы.Как писала в сентябре польская газета Dzienik Gazeta Prawna, создание легиона так и не началось. По информации издания, за два месяца Украина не приступила к официальному набору персонала.При этом в июле министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время Общественного форума НАТО в Вашингтоне заявил о нескольких тысячах граждан Украины, которым удалось зарегистрироваться для вступления в легион. Но, по информации СМИ, главу ведомства ввели в заблуждение.

https://ria.ru/20240909/polsha-1971515949.html

https://ria.ru/20241002/vsu-1975881040.html

https://ria.ru/20240910/polsha-1971787642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, польша, россия, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, нато, в мире