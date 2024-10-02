https://ria.ru/20241002/polsha-1975850953.html

Экс-военнослужащий ВСУ рассказал о вербовке польских спецслужб

Экс-военнослужащий ВСУ рассказал о вербовке польских спецслужб - РИА Новости, 02.10.2024

Экс-военнослужащий ВСУ рассказал о вербовке польских спецслужб

Польские спецслужбы вербовали солдат ВСУ во время обучения в Европе, рассказал РИА Новости сбежавший во время обучения из Польши экс-военнослужащий ВСУ 2000... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T03:14

2024-10-02T03:14

2024-10-02T03:14

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БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. Польские спецслужбы вербовали солдат ВСУ во время обучения в Европе, рассказал РИА Новости сбежавший во время обучения из Польши экс-военнослужащий ВСУ 2000 года рождения. "В Польше, ну такие, можно сказать, вербовщики были. То есть переманивали на свою сторону, чтобы мы докладывали информацию в Украине, в принципе, расспрашивали про украинский настрой и политический, и к войне, и к власти, и в принципе, как живется. Ну все, что может интересовать поляков про Украину", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что сотрудники польских спецслужб были одеты в гражданскую одежду без опознавательных знаков, собеседник агентства сравнил их со студентами, только взрослыми. "У кого, может, есть знакомые в каких-то группировках в Украине, да и, в принципе, на передке любой человек, который воюет "на нуле" (на линии фронта – ред.), у него достаточно много информации. Ну, они хотели ее получать, в случае чего влиять как-то на события, то есть я вот с ними посотрудничал, мы там заключили какой-то условный договор. Я еду на Украину на этом танке, воюю там где-то, например, в Курске, и докладываем какую-то интересующую информацию. Выглядит достаточно приемлемо для них. Ну и логично, потому что если отправлять туда польских панов, то это… Ну да, подозрительно. Да и воспринято будет не тем образом, каким надо", - отметил бывший военный. С его слов, у польских спецслужб была вся информация на приезжающих на обучение украинцев. Каждый военнослужащий перед отправкой в Европу заполнял бланки со своими отличительными чертами, например, расположение и рисунок татуировок, также собирали всю информацию по родственникам военных. "Это все в переведенном виде попало в Польшу, и они не скрывают это, они открыто на это давят", - объяснил экс-военнослужащий Украины.

https://ria.ru/20241001/medvedev-1975795168.html

https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975843765.html

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в мире, украина, польша, европа, вооруженные силы украины