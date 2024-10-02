Экс-военнослужащий ВСУ рассказал о вербовке польских спецслужб
Экс-военнослужащий ВСУ: поляки вербовали солдат ВСУ во время обучения в Европе
© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. Польские спецслужбы вербовали солдат ВСУ во время обучения в Европе, рассказал РИА Новости сбежавший во время обучения из Польши экс-военнослужащий ВСУ 2000 года рождения.
"В Польше, ну такие, можно сказать, вербовщики были. То есть переманивали на свою сторону, чтобы мы докладывали информацию в Украине, в принципе, расспрашивали про украинский настрой и политический, и к войне, и к власти, и в принципе, как живется. Ну все, что может интересовать поляков про Украину", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что сотрудники польских спецслужб были одеты в гражданскую одежду без опознавательных знаков, собеседник агентства сравнил их со студентами, только взрослыми.
"У кого, может, есть знакомые в каких-то группировках в Украине, да и, в принципе, на передке любой человек, который воюет "на нуле" (на линии фронта – ред.), у него достаточно много информации. Ну, они хотели ее получать, в случае чего влиять как-то на события, то есть я вот с ними посотрудничал, мы там заключили какой-то условный договор. Я еду на Украину на этом танке, воюю там где-то, например, в Курске, и докладываем какую-то интересующую информацию. Выглядит достаточно приемлемо для них. Ну и логично, потому что если отправлять туда польских панов, то это… Ну да, подозрительно. Да и воспринято будет не тем образом, каким надо", - отметил бывший военный.
С его слов, у польских спецслужб была вся информация на приезжающих на обучение украинцев. Каждый военнослужащий перед отправкой в Европу заполнял бланки со своими отличительными чертами, например, расположение и рисунок татуировок, также собирали всю информацию по родственникам военных. "Это все в переведенном виде попало в Польшу, и они не скрывают это, они открыто на это давят", - объяснил экс-военнослужащий Украины.