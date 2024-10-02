https://ria.ru/20241002/polsha-1975847108.html

Польша ожидает волны беженцев с Ближнего Востока из-за ситуации в Ливане

Польша ожидает волны беженцев с Ближнего Востока из-за ситуации в Ливане - РИА Новости, 02.10.2024

Польша ожидает волны беженцев с Ближнего Востока из-за ситуации в Ливане

Ситуация в Ливане может усилить волну беженцев на восточной границе Польши, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T01:49

2024-10-02T01:49

2024-10-02T01:49

в мире

израиль

ливан

польша

хезболла

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100880/32/1008803287_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_649e67e3488735f3cf72aa60e9066274.jpg

ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Ситуация в Ливане может усилить волну беженцев на восточной границе Польши, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Возможно, что это вызывает повышенное давление на границы. Мы к этому готовы. Мы следим за ситуацией, действуем, поэтому мы также увеличили присутствие военных на границе", - сказал Косиняк-Камыш. Он добавил, что постоянно консультируется с военными в связи с ситуацией в Ливане. "У нас уже были брифинги с руководством министерства национальной обороны по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Сегодня я, вероятно, еще встречусь с нашими командующими", - сказал министр. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

https://ria.ru/20241002/livan-1975846122.html

https://ria.ru/20241001/livan-1975712459.html

израиль

ливан

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, польша, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024