Рейтинг@Mail.ru
Польша ожидает волны беженцев с Ближнего Востока из-за ситуации в Ливане - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/polsha-1975847108.html
Польша ожидает волны беженцев с Ближнего Востока из-за ситуации в Ливане
Польша ожидает волны беженцев с Ближнего Востока из-за ситуации в Ливане - РИА Новости, 02.10.2024
Польша ожидает волны беженцев с Ближнего Востока из-за ситуации в Ливане
Ситуация в Ливане может усилить волну беженцев на восточной границе Польши, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T01:49
2024-10-02T01:49
в мире
израиль
ливан
польша
хезболла
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100880/32/1008803287_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_649e67e3488735f3cf72aa60e9066274.jpg
ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Ситуация в Ливане может усилить волну беженцев на восточной границе Польши, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Возможно, что это вызывает повышенное давление на границы. Мы к этому готовы. Мы следим за ситуацией, действуем, поэтому мы также увеличили присутствие военных на границе", - сказал Косиняк-Камыш. Он добавил, что постоянно консультируется с военными в связи с ситуацией в Ливане. "У нас уже были брифинги с руководством министерства национальной обороны по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Сегодня я, вероятно, еще встречусь с нашими командующими", - сказал министр. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
https://ria.ru/20241002/livan-1975846122.html
https://ria.ru/20241001/livan-1975712459.html
израиль
ливан
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100880/32/1008803287_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3532bfc908067319444833f0474a079a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, польша, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Польша, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Польша ожидает волны беженцев с Ближнего Востока из-за ситуации в Ливане

Минобороны Польши: ситуация в Ливане может усилить волну беженцев

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Варшава. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Ситуация в Ливане может усилить волну беженцев на восточной границе Польши, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Возможно, что это вызывает повышенное давление на границы. Мы к этому готовы. Мы следим за ситуацией, действуем, поэтому мы также увеличили присутствие военных на границе", - сказал Косиняк-Камыш.
Дым на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Израильский беспилотник нанес удар по южному пригороду Бейрута
01:32
Он добавил, что постоянно консультируется с военными в связи с ситуацией в Ливане. "У нас уже были брифинги с руководством министерства национальной обороны по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Сегодня я, вероятно, еще встречусь с нашими командующими", - сказал министр.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Израильские танки в районе границы Израиля и Ливана - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Израильская армия еще не зашла на территорию Ливана, заявили в "Хезболле"
Вчера, 13:16
 
В миреИзраильЛиванПольшаХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала