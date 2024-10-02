Польша ожидает волны беженцев с Ближнего Востока из-за ситуации в Ливане
Минобороны Польши: ситуация в Ливане может усилить волну беженцев
Варшава. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Ситуация в Ливане может усилить волну беженцев на восточной границе Польши, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Возможно, что это вызывает повышенное давление на границы. Мы к этому готовы. Мы следим за ситуацией, действуем, поэтому мы также увеличили присутствие военных на границе", - сказал Косиняк-Камыш.
Он добавил, что постоянно консультируется с военными в связи с ситуацией в Ливане. "У нас уже были брифинги с руководством министерства национальной обороны по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Сегодня я, вероятно, еще встречусь с нашими командующими", - сказал министр.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.