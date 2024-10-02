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Red Wings возобновит рейсы в Тель-Авив с 3 октября - РИА Новости, 02.10.2024
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17:25 02.10.2024 (обновлено: 17:37 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/polety-1976005234.html
Red Wings возобновит рейсы в Тель-Авив с 3 октября
Red Wings возобновит рейсы в Тель-Авив с 3 октября - РИА Новости, 02.10.2024
Red Wings возобновит рейсы в Тель-Авив с 3 октября
Авиакомпания Red Wings возобновит рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив и обратно с четверга после смягчения рекомендаций Росавиации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:25
2024-10-02T17:37
тель-авив
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings возобновит рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив и обратно с четверга после смягчения рекомендаций Росавиации, сообщили РИА Новости в компании."По итогам изучения вводных данных, полученных со стороны авиационных регуляторов России, Израиля, Ирака и Ирана, авиакомпанией "Red Wings" принято решение о возобновлении – с 3 октября – полётов по маршрутам "Москва – Тель-Авив – Москва" и "Сочи – Тель-Авив – Сочи" в рамках предписанных временных ограничений", — отметили в компании.В Red Wings добавили, что на четверг запланировано четыре рейса: из Москвы в Тель-Авив в 04.20 мск; обратный рейс в столицу РФ в 11.35. Рейс из Сочи в Тель-Авив планируется в 12.00 мск, а обратный в 15.45.Ранее Росавиация после анализа обстановки на Ближнем Востоке рекомендовала авиакомпаниям РФ в среду выполнение полётов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 15.30 до 19.00 мск, в четверг - с 09.00 до 19.00 мск.При полётах через воздушное пространство этих стран Росавиация рекомендовала проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, опубликованные в извещениях лётному составу (NOTAM - Notice to Airmen), выпущенных авиационными властями этих государств.
https://ria.ru/20241002/aeroflot-1975962459.html
https://ria.ru/20241002/izrail-1975903424.html
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тель-авив, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), сочи, в мире, россия
Тель-Авив, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Сочи, В мире, Россия
Red Wings возобновит рейсы в Тель-Авив с 3 октября

Red Wings возобновит рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив с 3 октября

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings
Самолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings возобновит рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив и обратно с четверга после смягчения рекомендаций Росавиации, сообщили РИА Новости в компании.
"По итогам изучения вводных данных, полученных со стороны авиационных регуляторов России, Израиля, Ирака и Ирана, авиакомпанией "Red Wings" принято решение о возобновлении – с 3 октября – полётов по маршрутам "Москва – Тель-Авив – Москва" и "Сочи – Тель-Авив – Сочи" в рамках предписанных временных ограничений", — отметили в компании.
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В Red Wings добавили, что на четверг запланировано четыре рейса: из Москвы в Тель-Авив в 04.20 мск; обратный рейс в столицу РФ в 11.35. Рейс из Сочи в Тель-Авив планируется в 12.00 мск, а обратный в 15.45.
Ранее Росавиация после анализа обстановки на Ближнем Востоке рекомендовала авиакомпаниям РФ в среду выполнение полётов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 15.30 до 19.00 мск, в четверг - с 09.00 до 19.00 мск.
При полётах через воздушное пространство этих стран Росавиация рекомендовала проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, опубликованные в извещениях лётному составу (NOTAM - Notice to Airmen), выпущенных авиационными властями этих государств.
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Тель-АвивМоскваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)СочиВ миреРоссия
 
 
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