https://ria.ru/20241002/polety-1976005234.html
Red Wings возобновит рейсы в Тель-Авив с 3 октября
Red Wings возобновит рейсы в Тель-Авив с 3 октября - РИА Новости, 02.10.2024
Red Wings возобновит рейсы в Тель-Авив с 3 октября
Авиакомпания Red Wings возобновит рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив и обратно с четверга после смягчения рекомендаций Росавиации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:25
2024-10-02T17:25
2024-10-02T17:37
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings возобновит рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив и обратно с четверга после смягчения рекомендаций Росавиации, сообщили РИА Новости в компании."По итогам изучения вводных данных, полученных со стороны авиационных регуляторов России, Израиля, Ирака и Ирана, авиакомпанией "Red Wings" принято решение о возобновлении – с 3 октября – полётов по маршрутам "Москва – Тель-Авив – Москва" и "Сочи – Тель-Авив – Сочи" в рамках предписанных временных ограничений", — отметили в компании.В Red Wings добавили, что на четверг запланировано четыре рейса: из Москвы в Тель-Авив в 04.20 мск; обратный рейс в столицу РФ в 11.35. Рейс из Сочи в Тель-Авив планируется в 12.00 мск, а обратный в 15.45.Ранее Росавиация после анализа обстановки на Ближнем Востоке рекомендовала авиакомпаниям РФ в среду выполнение полётов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 15.30 до 19.00 мск, в четверг - с 09.00 до 19.00 мск.При полётах через воздушное пространство этих стран Росавиация рекомендовала проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, опубликованные в извещениях лётному составу (NOTAM - Notice to Airmen), выпущенных авиационными властями этих государств.
https://ria.ru/20241002/aeroflot-1975962459.html
https://ria.ru/20241002/izrail-1975903424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тель-авив, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), сочи, в мире, россия
Тель-Авив, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Сочи, В мире, Россия
Red Wings возобновит рейсы в Тель-Авив с 3 октября
Red Wings возобновит рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив с 3 октября