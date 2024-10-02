https://ria.ru/20241002/polety-1975947422.html

S7 Airlines после разрешения отправила рейсы в Дубай

S7 Airlines после разрешения отправила рейсы в Дубай - РИА Новости, 02.10.2024

S7 Airlines после разрешения отправила рейсы в Дубай

Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) отправила рейсы из Москвы и Новосибирска в Дубай после разрешения Росавиации по полетам в воздушном пространстве Израиля,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:34

2024-10-02T14:34

2024-10-02T14:40

дубай

иран

ирак

s7 airlines

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москва

новосибирск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) отправила рейсы из Москвы и Новосибирска в Дубай после разрешения Росавиации по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, говорится в сообщении."В связи с разрешением Росавиации по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака S7 Airlines сообщает: рейс S7 3773 по маршруту Москва - Дубай (Международный аэропорт Аль-Мактум) на данный момент вылетел из аэропорта Домодедово. Рейс S7 5785 по маршруту Новосибирск (Толмачево) - Дубай (Международный аэропорт Дубая) также вылетел после получения разъяснений со стороны Росавиации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241002/izrail-1975903424.html

дубай

иран

ирак

москва

новосибирск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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