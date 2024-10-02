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S7 Airlines после разрешения отправила рейсы в Дубай - РИА Новости, 02.10.2024
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14:34 02.10.2024 (обновлено: 14:40 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/polety-1975947422.html
S7 Airlines после разрешения отправила рейсы в Дубай
S7 Airlines после разрешения отправила рейсы в Дубай - РИА Новости, 02.10.2024
S7 Airlines после разрешения отправила рейсы в Дубай
Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) отправила рейсы из Москвы и Новосибирска в Дубай после разрешения Росавиации по полетам в воздушном пространстве Израиля,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:34
2024-10-02T14:40
дубай
иран
ирак
s7 airlines
в мире
москва
новосибирск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) отправила рейсы из Москвы и Новосибирска в Дубай после разрешения Росавиации по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, говорится в сообщении."В связи с разрешением Росавиации по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака S7 Airlines сообщает: рейс S7 3773 по маршруту Москва - Дубай (Международный аэропорт Аль-Мактум) на данный момент вылетел из аэропорта Домодедово. Рейс S7 5785 по маршруту Новосибирск (Толмачево) - Дубай (Международный аэропорт Дубая) также вылетел после получения разъяснений со стороны Росавиации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241002/izrail-1975903424.html
дубай
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дубай, иран, ирак, s7 airlines, в мире, москва, новосибирск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Дубай, Иран, Ирак, S7 Airlines, В мире, Москва, Новосибирск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
S7 Airlines после разрешения отправила рейсы в Дубай

S7 Airlines после разрешения отправила рейсы из Москвы и Новосибирска в Дубай

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "S7 Airlines"
Самолет авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет авиакомпании "S7 Airlines". Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) отправила рейсы из Москвы и Новосибирска в Дубай после разрешения Росавиации по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, говорится в сообщении.
"В связи с разрешением Росавиации по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака S7 Airlines сообщает: рейс S7 3773 по маршруту Москва - Дубай (Международный аэропорт Аль-Мактум) на данный момент вылетел из аэропорта Домодедово. Рейс S7 5785 по маршруту Новосибирск (Толмачево) - Дубай (Международный аэропорт Дубая) также вылетел после получения разъяснений со стороны Росавиации", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Росавиация обновила рекомендации по полетам в пространстве Ближнего Востока
Вчера, 11:32
 
ДубайИранИракS7 AirlinesВ миреМоскваНовосибирскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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