https://ria.ru/20241002/polety-1975870301.html

Red Wings отменила рейсы в Тель-Авив и обратно

Red Wings отменила рейсы в Тель-Авив и обратно - РИА Новости, 02.10.2024

Red Wings отменила рейсы в Тель-Авив и обратно

Российская авиакомпания Red Wings отменила в среду рейсы из Тель-Авива в Москву и Сочи и обратно, сообщил перевозчик. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:54

2024-10-02T08:54

2024-10-02T08:58

тель-авив

сочи

домодедово (аэропорт)

в мире

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings отменила в среду рейсы из Тель-Авива в Москву и Сочи и обратно, сообщил перевозчик."В связи с закрытием воздушного пространства Израиля авиакомпанией принято решение о вынужденной отмене рейсов WZ 15/16 Домодедово - Тель-Авив - Домодедово (2 октября 2024 года) и WZ 4311/4312 Сочи - Тель-Авив - Сочи (2 октября 2024 года)", - говорится в сообщении.Пассажирам указанных рейсов будут возвращены средства за приобретенные билеты."Решение о возобновлении авиасообщения с аэропортом Тель-Авив будет принято в зависимости от дальнейшего развития ситуации и решений авиационных регуляторов", - пишет перевозчик.

https://ria.ru/20241002/izrail-1975869533.html

тель-авив

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тель-авив, сочи, домодедово (аэропорт), в мире, москва