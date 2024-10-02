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Red Wings отменила рейсы в Тель-Авив и обратно - РИА Новости, 02.10.2024
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08:54 02.10.2024 (обновлено: 08:58 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/polety-1975870301.html
Red Wings отменила рейсы в Тель-Авив и обратно
Red Wings отменила рейсы в Тель-Авив и обратно - РИА Новости, 02.10.2024
Red Wings отменила рейсы в Тель-Авив и обратно
Российская авиакомпания Red Wings отменила в среду рейсы из Тель-Авива в Москву и Сочи и обратно, сообщил перевозчик. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:54
2024-10-02T08:58
тель-авив
сочи
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings отменила в среду рейсы из Тель-Авива в Москву и Сочи и обратно, сообщил перевозчик."В связи с закрытием воздушного пространства Израиля авиакомпанией принято решение о вынужденной отмене рейсов WZ 15/16 Домодедово - Тель-Авив - Домодедово (2 октября 2024 года) и WZ 4311/4312 Сочи - Тель-Авив - Сочи (2 октября 2024 года)", - говорится в сообщении.Пассажирам указанных рейсов будут возвращены средства за приобретенные билеты."Решение о возобновлении авиасообщения с аэропортом Тель-Авив будет принято в зависимости от дальнейшего развития ситуации и решений авиационных регуляторов", - пишет перевозчик.
https://ria.ru/20241002/izrail-1975869533.html
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тель-авив, сочи, домодедово (аэропорт), в мире, москва
Тель-Авив, Сочи, Домодедово (аэропорт), В мире, Москва
Red Wings отменила рейсы в Тель-Авив и обратно

Red Wings отменила рейсы в Тель-Авив и обратно из Домодедово и Сочи

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Red Wings
Самолет авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет авиакомпании Red Wings. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings отменила в среду рейсы из Тель-Авива в Москву и Сочи и обратно, сообщил перевозчик.
"В связи с закрытием воздушного пространства Израиля авиакомпанией принято решение о вынужденной отмене рейсов WZ 15/16 Домодедово - Тель-Авив - Домодедово (2 октября 2024 года) и WZ 4311/4312 Сочи - Тель-Авив - Сочи (2 октября 2024 года)", - говорится в сообщении.
Пассажирам указанных рейсов будут возвращены средства за приобретенные билеты.
"Решение о возобновлении авиасообщения с аэропортом Тель-Авив будет принято в зависимости от дальнейшего развития ситуации и решений авиационных регуляторов", - пишет перевозчик.
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