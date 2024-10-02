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Корабль Балфлота "Смольный" завершает дальний морской поход - РИА Новости, 02.10.2024
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23:40 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/pokhod-1976058007.html
Корабль Балфлота "Смольный" завершает дальний морской поход
Корабль Балфлота "Смольный" завершает дальний морской поход - РИА Новости, 02.10.2024
Корабль Балфлота "Смольный" завершает дальний морской поход
Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" завершает дальний морской поход, в ходе которого он посетил кубинский, венесуэльский и несколько африканских... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:40
2024-10-02T23:40
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" завершает дальний морской поход, в ходе которого он посетил кубинский, венесуэльский и несколько африканских портов, сообщила пресс-служба Балтфлота. "Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" завершает дальний морской поход, в котором курсанты высших военно-морских учебных заведений в ходе штурманской практики получили много опыта и познакомились с культурой и традициями различных стран", - говорится в сообщении. В рамках визитов в порты иностранных государств были организованы экскурсии, которые позволили участникам ознакомиться с историческими памятниками и достопримечательностями городов, особенностями культур и обычаев местных жителей. За время дальнего похода, начавшегося 27 июня, "Смольный" посетил, в частности, кубинский порт Гавана, венесуэльский Ла-Гуайра, южноафриканский Кейптаун, Уолфиш-Бей в Намибии, ангольский порт Луанда, Дуалу в Камеруне и порт Котону в Бенине. "Штурманский поход учебного корабля "Смольный" в очередной раз показал, что корабль, экипаж и курсанты военно-морских учебных заведений с честью и достоинством представляют Россию в портах иностранных государств", - отмечают в Балтфлоте. Полученный курсантами в ходе похода опыт международного военного сотрудничества является одним из важнейших элементов подготовки будущих офицеров ВМФ России, заключили в пресс-службе флота.
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россия, гавана, кейптаун, балтийский флот вмф россии, оборона, в мире
Россия, Гавана, Кейптаун, Балтийский флот ВМФ России, Оборона, В мире
Корабль Балфлота "Смольный" завершает дальний морской поход

Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" завершает дальний морской поход

© AP Photo / Ramon EspinosaКорабль "Смольный" в порту кубинской столицы Гаваны
Корабль Смольный в порту кубинской столицы Гаваны - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Ramon Espinosa
Корабль "Смольный" в порту кубинской столицы Гаваны. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" завершает дальний морской поход, в ходе которого он посетил кубинский, венесуэльский и несколько африканских портов, сообщила пресс-служба Балтфлота.
"Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" завершает дальний морской поход, в котором курсанты высших военно-морских учебных заведений в ходе штурманской практики получили много опыта и познакомились с культурой и традициями различных стран", - говорится в сообщении.
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В рамках визитов в порты иностранных государств были организованы экскурсии, которые позволили участникам ознакомиться с историческими памятниками и достопримечательностями городов, особенностями культур и обычаев местных жителей.
За время дальнего похода, начавшегося 27 июня, "Смольный" посетил, в частности, кубинский порт Гавана, венесуэльский Ла-Гуайра, южноафриканский Кейптаун, Уолфиш-Бей в Намибии, ангольский порт Луанда, Дуалу в Камеруне и порт Котону в Бенине.
"Штурманский поход учебного корабля "Смольный" в очередной раз показал, что корабль, экипаж и курсанты военно-морских учебных заведений с честью и достоинством представляют Россию в портах иностранных государств", - отмечают в Балтфлоте.
Полученный курсантами в ходе похода опыт международного военного сотрудничества является одним из важнейших элементов подготовки будущих офицеров ВМФ России, заключили в пресс-службе флота.
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