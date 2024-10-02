https://ria.ru/20241002/pokhod-1976058007.html

Корабль Балфлота "Смольный" завершает дальний морской поход

Корабль Балфлота "Смольный" завершает дальний морской поход - РИА Новости, 02.10.2024

Корабль Балфлота "Смольный" завершает дальний морской поход

Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" завершает дальний морской поход, в ходе которого он посетил кубинский, венесуэльский и несколько африканских... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:40

2024-10-02T23:40

2024-10-02T23:40

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" завершает дальний морской поход, в ходе которого он посетил кубинский, венесуэльский и несколько африканских портов, сообщила пресс-служба Балтфлота. "Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" завершает дальний морской поход, в котором курсанты высших военно-морских учебных заведений в ходе штурманской практики получили много опыта и познакомились с культурой и традициями различных стран", - говорится в сообщении. В рамках визитов в порты иностранных государств были организованы экскурсии, которые позволили участникам ознакомиться с историческими памятниками и достопримечательностями городов, особенностями культур и обычаев местных жителей. За время дальнего похода, начавшегося 27 июня, "Смольный" посетил, в частности, кубинский порт Гавана, венесуэльский Ла-Гуайра, южноафриканский Кейптаун, Уолфиш-Бей в Намибии, ангольский порт Луанда, Дуалу в Камеруне и порт Котону в Бенине. "Штурманский поход учебного корабля "Смольный" в очередной раз показал, что корабль, экипаж и курсанты военно-морских учебных заведений с честью и достоинством представляют Россию в портах иностранных государств", - отмечают в Балтфлоте. Полученный курсантами в ходе похода опыт международного военного сотрудничества является одним из важнейших элементов подготовки будущих офицеров ВМФ России, заключили в пресс-службе флота.

https://ria.ru/20240810/rossija-1965328752.html

https://ria.ru/20240912/ucheniya-1972291034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

россия, гавана, кейптаун, балтийский флот вмф россии, оборона, в мире