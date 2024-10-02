https://ria.ru/20241002/poezd-1975899936.html

В США пассажирский поезд сошел с рельсов

В США пассажирский поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 02.10.2024

В США пассажирский поезд сошел с рельсов

Семь человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в городе Кембридж американского штата Массачусетс, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:14

2024-10-02T11:14

2024-10-02T11:14

в мире

кембридж (кембриджшир)

массачусетс

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в городе Кембридж американского штата Массачусетс, сообщает телеканал CBS News. "Семь человек получили небольшие травмы после того, как поезд Green Line сошел с рельсов рядом со станцией Лехмер в городе Кембридж, Массачусетс во вторник вечером", - говорится в публикации. Как сообщается, на момент происшествия в поезде находились около 50 человек, пострадавшие были доставлены в больницу. Глава местного транспортного управления Райан Кохолан заявил, что причины ЧП расследуются. "По предварительным оценкам, любые проблемы, связанные с конструкцией путей, исключены, и сейчас мы сосредоточены на человеческом факторе, связанном с этим инцидентом", - заявил он. Отмечается, что Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) также направил группу для расследования происшествия.

https://ria.ru/20240913/poezd-1972507420.html

https://ria.ru/20240427/poezd-1942661740.html

кембридж (кембриджшир)

массачусетс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кембридж (кембриджшир), массачусетс