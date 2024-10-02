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В США пассажирский поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 02.10.2024
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11:14 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/poezd-1975899936.html
В США пассажирский поезд сошел с рельсов
В США пассажирский поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 02.10.2024
В США пассажирский поезд сошел с рельсов
Семь человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в городе Кембридж американского штата Массачусетс, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:14
2024-10-02T11:14
в мире
кембридж (кембриджшир)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в городе Кембридж американского штата Массачусетс, сообщает телеканал CBS News. "Семь человек получили небольшие травмы после того, как поезд Green Line сошел с рельсов рядом со станцией Лехмер в городе Кембридж, Массачусетс во вторник вечером", - говорится в публикации. Как сообщается, на момент происшествия в поезде находились около 50 человек, пострадавшие были доставлены в больницу. Глава местного транспортного управления Райан Кохолан заявил, что причины ЧП расследуются. "По предварительным оценкам, любые проблемы, связанные с конструкцией путей, исключены, и сейчас мы сосредоточены на человеческом факторе, связанном с этим инцидентом", - заявил он. Отмечается, что Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) также направил группу для расследования происшествия.
https://ria.ru/20240913/poezd-1972507420.html
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в мире, кембридж (кембриджшир), массачусетс
В мире, Кембридж (Кембриджшир), Массачусетс
В США пассажирский поезд сошел с рельсов

CBS News: при сходе с рельсов пассажирского поезда в США пострадали семь человек

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в городе Кембридж американского штата Массачусетс, сообщает телеканал CBS News.
"Семь человек получили небольшие травмы после того, как поезд Green Line сошел с рельсов рядом со станцией Лехмер в городе Кембридж, Массачусетс во вторник вечером", - говорится в публикации.
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Как сообщается, на момент происшествия в поезде находились около 50 человек, пострадавшие были доставлены в больницу.
Глава местного транспортного управления Райан Кохолан заявил, что причины ЧП расследуются.
«
"По предварительным оценкам, любые проблемы, связанные с конструкцией путей, исключены, и сейчас мы сосредоточены на человеческом факторе, связанном с этим инцидентом", - заявил он.
Отмечается, что Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) также направил группу для расследования происшествия.
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В миреКембридж (Кембриджшир)Массачусетс
 
 
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