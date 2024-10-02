https://ria.ru/20241002/podrostki-1975753449.html
"Сижу и рыдаю": в деле сгоревшего заживо мальчика новый поворот
"Сижу и рыдаю": в деле сгоревшего заживо мальчика новый поворот - РИА Новости, 02.10.2024
"Сижу и рыдаю": в деле сгоревшего заживо мальчика новый поворот
Полтора года мать Альберта Умбетьярова добивалась, чтобы подростков, причастных к гибели сына, привлекли к ответственности. Все сдвинулось с места только после... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:00
2024-10-02T08:00
2024-10-02T08:10
артем метелев (депутат)
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
московская область (подмосковье)
россия
общество
полиция
пожар
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Полтора года мать Альберта Умбетьярова добивалась, чтобы подростков, причастных к гибели сына, привлекли к ответственности. Все сдвинулось с места только после общественного резонанса. Что теперь ждет несовершеннолетних — в материале РИА Новости."Нет состава"В мае 2023-го после школьного выпускного 11-летний Альберт отпросился у родителей погулять с другом в поселке Дубовая Роща, рядом с Раменским. К пяти обещал вернуться домой. Ближе к вечеру Кристине Умбетьяровой сообщили, что ее сын сгорел в сарае.Как выяснилось, к мальчикам присоединились 13-летние Андрей и Гена (имена несовершеннолетних изменены). С ними Альберт раньше не проводил время. Когда его товарищ отлучился, между несовершеннолетними произошла ссора. Подростки гуляли в зоне с бесхозными постройками по соседству с новыми домами и школой.Следователи СК России по Московской области начали расследование по статье 105 УК ("Убийство"). Подтвердился факт, что дети во время ссоры заперли Альберта в сарае, закрыли дверь на засов и заколотили гвоздями. Экспертиза установила, что внутри вспыхнуло "от перенесенного огня" (спички или зажигалки).К слову, десятки деревянных построек там возвели незаконно. Возле них собиралась молодежь, всегда было шумно, кто-то распивал спиртное. Местные жаловались на это чиновникам, но безуспешно. Домики снесли только после трагедии.На допросах Андрей и Гена уверяли, что пожар произошел по вине Альберта. Эта версия и стала основной. Расследование вели в том числе по статье 127 УК ("Незаконное лишение свободы"). Весной уголовное дело закрыли, ссылаясь на "отсутствие состава преступления"."Могли остаться безнаказанными"Мать Альберта с помощью адвоката добивалась отмены такого решения. Обо всем, что произошло, она рассказала СМИ. В мае, после общественного резонанса, глава СК Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование. Кристина Умбетьярова надеялась, что это даст результат: по ее словам, там было "много несостыковок". Например, до сих пор непонятно, что стало источником возгорания. Однако в июле дело снова прекратили.Проблема в том, что на момент преступления подросткам не было 14 лет: они не достигли возраста уголовной ответственности. Но в законе есть другие способы привлечь к ответственности, на которые обратили внимание лишь спустя время.В июне делом заинтересовался депутат Госдумы Артем Метелев. Он обратился в Генпрокуратуру с просьбой взять ситуацию на контроль. И пояснил: если причастность подростков подтвердится, то по суду их могут отправить в специальное учебно-исправительное учреждение закрытого типа.В конце сентября Метелеву сообщили, что раменская полиция подала административный иск с просьбой поместить одного из несовершеннолетних в спецучреждение на три года — это максимальный срок. Суд удовлетворил требование, о чем Кристина узнала из СМИ. "Получила официальное подтверждение от СК, — пишет она в соцсетях. — Не колония, но ведь и этого они могли избежать, оставшись безнаказанными. Сижу и рыдаю…"Закрытая спецшколаВ комментарии РИА Новости мать Альберта сообщила, что решение суд принял 18 сентября и один из подростков уже в исправительном учреждении. А вот второму туда нельзя по состоянию здоровья.Согласно постановлению правительства № 518, в закрытые спецучреждения не отправляют несовершеннолетних с запущенными хроническими заболеваниями, а также тех, кому нужен индивидуальный, особый уход после различных травм."Почему суд вынес такое решение, мне лично неизвестно. Мать мальчика работает, к слову, в медицине. Поэтому с адвокатом будем обсуждать, как нам добиться независимого исследования", — говорит Кристина.В спецшколе трудные подростки проходят общеобразовательную программу и осваивают рабочие специальности. На каникулы им разрешают ездить домой. Полной изоляции нет — в учреждении работают социальные педагоги и психологи, для детей устраивают выезды и экскурсии.При этом территория охраняется, вход посторонним ограничен и строго по согласованию. Освободить раньше срока могут только в случае, если психолого-медико-педагогическая комиссия удостоверится, что подросток исправился.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем метелев (депутат), следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, московская область (подмосковье), россия, общество, полиция, пожар
Артем Метелев (депутат), Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Московская область (Подмосковье), Россия, Общество, Полиция, Пожар
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Полтора года мать Альберта Умбетьярова добивалась, чтобы подростков, причастных к гибели сына, привлекли к ответственности. Все сдвинулось с места только после общественного резонанса. Что теперь ждет несовершеннолетних — в материале РИА Новости.
В мае 2023-го после школьного выпускного 11-летний Альберт отпросился у родителей погулять с другом в поселке Дубовая Роща, рядом с Раменским. К пяти обещал вернуться домой. Ближе к вечеру Кристине Умбетьяровой сообщили, что ее сын сгорел в сарае.
Как выяснилось, к мальчикам присоединились 13-летние Андрей и Гена (имена несовершеннолетних изменены). С ними Альберт раньше не проводил время. Когда его товарищ отлучился, между несовершеннолетними произошла ссора. Подростки гуляли в зоне с бесхозными постройками по соседству с новыми домами и школой.
Следователи СК России по Московской области начали расследование по статье 105 УК ("Убийство"). Подтвердился факт, что дети во время ссоры заперли Альберта в сарае, закрыли дверь на засов и заколотили гвоздями. Экспертиза установила, что внутри вспыхнуло "от перенесенного огня" (спички или зажигалки).
К слову, десятки деревянных построек там возвели незаконно. Возле них собиралась молодежь, всегда было шумно, кто-то распивал спиртное. Местные жаловались на это чиновникам, но безуспешно. Домики снесли только после трагедии.
На допросах Андрей и Гена уверяли, что пожар произошел по вине Альберта. Эта версия и стала основной. Расследование вели в том числе по статье 127 УК ("Незаконное лишение свободы"). Весной уголовное дело закрыли, ссылаясь на "отсутствие состава преступления".
"Могли остаться безнаказанными"
Мать Альберта с помощью адвоката добивалась отмены такого решения. Обо всем, что произошло, она рассказала СМИ. В мае, после общественного резонанса, глава СК Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование. Кристина Умбетьярова надеялась, что это даст результат: по ее словам, там было "много несостыковок". Например, до сих пор непонятно, что стало источником возгорания. Однако в июле дело снова прекратили.
Проблема в том, что на момент преступления подросткам не было 14 лет: они не достигли возраста уголовной ответственности. Но в законе есть другие способы привлечь к ответственности, на которые обратили внимание лишь спустя время.
В июне делом заинтересовался
депутат Госдумы Артем Метелев. Он обратился в Генпрокуратуру с просьбой взять ситуацию на контроль. И пояснил: если причастность подростков подтвердится, то по суду их могут отправить в специальное учебно-исправительное учреждение закрытого типа.
В конце сентября Метелеву сообщили, что раменская полиция подала административный иск с просьбой поместить одного из несовершеннолетних в спецучреждение на три года — это максимальный срок.
Суд удовлетворил требование, о чем Кристина узнала из СМИ. "Получила официальное подтверждение от СК, — пишет она в соцсетях. — Не колония, но ведь и этого они могли избежать, оставшись безнаказанными. Сижу и рыдаю…"
В комментарии РИА Новости мать Альберта сообщила, что решение суд принял 18 сентября и один из подростков уже в исправительном учреждении. А вот второму туда нельзя по состоянию здоровья.
Согласно постановлению правительства № 518, в закрытые спецучреждения не отправляют несовершеннолетних с запущенными хроническими заболеваниями, а также тех, кому нужен индивидуальный, особый уход после различных травм.
«
"Почему суд вынес такое решение, мне лично неизвестно. Мать мальчика работает, к слову, в медицине. Поэтому с адвокатом будем обсуждать, как нам добиться независимого исследования", — говорит Кристина.
В спецшколе трудные подростки проходят общеобразовательную программу и осваивают рабочие специальности. На каникулы им разрешают ездить домой. Полной изоляции нет — в учреждении работают социальные педагоги и психологи, для детей устраивают выезды и экскурсии.
При этом территория охраняется, вход посторонним ограничен и строго по согласованию. Освободить раньше срока могут только в случае, если психолого-медико-педагогическая комиссия удостоверится, что подросток исправился.