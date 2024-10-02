https://ria.ru/20241002/podrostki-1975753449.html

"Сижу и рыдаю": в деле сгоревшего заживо мальчика новый поворот

"Сижу и рыдаю": в деле сгоревшего заживо мальчика новый поворот - РИА Новости, 02.10.2024

"Сижу и рыдаю": в деле сгоревшего заживо мальчика новый поворот

Полтора года мать Альберта Умбетьярова добивалась, чтобы подростков, причастных к гибели сына, привлекли к ответственности. Все сдвинулось с места только после... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:00

2024-10-02T08:00

2024-10-02T08:10

артем метелев (депутат)

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

московская область (подмосковье)

россия

общество

полиция

пожар

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Полтора года мать Альберта Умбетьярова добивалась, чтобы подростков, причастных к гибели сына, привлекли к ответственности. Все сдвинулось с места только после общественного резонанса. Что теперь ждет несовершеннолетних — в материале РИА Новости."Нет состава"В мае 2023-го после школьного выпускного 11-летний Альберт отпросился у родителей погулять с другом в поселке Дубовая Роща, рядом с Раменским. К пяти обещал вернуться домой. Ближе к вечеру Кристине Умбетьяровой сообщили, что ее сын сгорел в сарае.Как выяснилось, к мальчикам присоединились 13-летние Андрей и Гена (имена несовершеннолетних изменены). С ними Альберт раньше не проводил время. Когда его товарищ отлучился, между несовершеннолетними произошла ссора. Подростки гуляли в зоне с бесхозными постройками по соседству с новыми домами и школой.Следователи СК России по Московской области начали расследование по статье 105 УК ("Убийство"). Подтвердился факт, что дети во время ссоры заперли Альберта в сарае, закрыли дверь на засов и заколотили гвоздями. Экспертиза установила, что внутри вспыхнуло "от перенесенного огня" (спички или зажигалки).К слову, десятки деревянных построек там возвели незаконно. Возле них собиралась молодежь, всегда было шумно, кто-то распивал спиртное. Местные жаловались на это чиновникам, но безуспешно. Домики снесли только после трагедии.На допросах Андрей и Гена уверяли, что пожар произошел по вине Альберта. Эта версия и стала основной. Расследование вели в том числе по статье 127 УК ("Незаконное лишение свободы"). Весной уголовное дело закрыли, ссылаясь на "отсутствие состава преступления"."Могли остаться безнаказанными"Мать Альберта с помощью адвоката добивалась отмены такого решения. Обо всем, что произошло, она рассказала СМИ. В мае, после общественного резонанса, глава СК Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование. Кристина Умбетьярова надеялась, что это даст результат: по ее словам, там было "много несостыковок". Например, до сих пор непонятно, что стало источником возгорания. Однако в июле дело снова прекратили.Проблема в том, что на момент преступления подросткам не было 14 лет: они не достигли возраста уголовной ответственности. Но в законе есть другие способы привлечь к ответственности, на которые обратили внимание лишь спустя время.В июне делом заинтересовался депутат Госдумы Артем Метелев. Он обратился в Генпрокуратуру с просьбой взять ситуацию на контроль. И пояснил: если причастность подростков подтвердится, то по суду их могут отправить в специальное учебно-исправительное учреждение закрытого типа.В конце сентября Метелеву сообщили, что раменская полиция подала административный иск с просьбой поместить одного из несовершеннолетних в спецучреждение на три года — это максимальный срок. Суд удовлетворил требование, о чем Кристина узнала из СМИ. "Получила официальное подтверждение от СК, — пишет она в соцсетях. — Не колония, но ведь и этого они могли избежать, оставшись безнаказанными. Сижу и рыдаю…"Закрытая спецшколаВ комментарии РИА Новости мать Альберта сообщила, что решение суд принял 18 сентября и один из подростков уже в исправительном учреждении. А вот второму туда нельзя по состоянию здоровья.Согласно постановлению правительства № 518, в закрытые спецучреждения не отправляют несовершеннолетних с запущенными хроническими заболеваниями, а также тех, кому нужен индивидуальный, особый уход после различных травм."Почему суд вынес такое решение, мне лично неизвестно. Мать мальчика работает, к слову, в медицине. Поэтому с адвокатом будем обсуждать, как нам добиться независимого исследования", — говорит Кристина.В спецшколе трудные подростки проходят общеобразовательную программу и осваивают рабочие специальности. На каникулы им разрешают ездить домой. Полной изоляции нет — в учреждении работают социальные педагоги и психологи, для детей устраивают выезды и экскурсии.При этом территория охраняется, вход посторонним ограничен и строго по согласованию. Освободить раньше срока могут только в случае, если психолого-медико-педагогическая комиссия удостоверится, что подросток исправился.

https://ria.ru/20240513/podrostki-1944658186.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

артем метелев (депутат), следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, московская область (подмосковье), россия, общество, полиция, пожар