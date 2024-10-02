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Подполье сообщило о поражении парома в Одесской области - РИА Новости, 02.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:52 02.10.2024 (обновлено: 10:08 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/podpole-1975864583.html
Подполье сообщило о поражении парома в Одесской области
Подполье сообщило о поражении парома в Одесской области - РИА Новости, 02.10.2024
Подполье сообщило о поражении парома в Одесской области
Российская армия поразила терминал и паром с военным грузом в Одесской области около границы с Румынией, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T07:52
2024-10-02T10:08
в мире
одесская область
румыния
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Российская армия поразила терминал и паром с военным грузом в Одесской области около границы с Румынией, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале."Одесская область на границе с Румынией ночью 2 октября получила удары в военный объект. Населенный пункт Орловка в 2:40 и в 3:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) получил удары БПЛА "Герань" в припортовую зону, где находится паромный терминал "Орловка", — написал он.Лебедев уточнил, что на паромах со стороны Румынии на Украину уже некоторое время завозится военная техника, боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Все это складируется в порту.Кроме того, координатор сопротивления отметил, что, по неподтвержденным данным, паромы перевозили не только военное имущество, но и иностранных наемников, которые должны были сопровождать технику в украинские подразделения."Удары пришлись как раз во время швартовки одного из паромов. Румынская сторона открыла огонь по русским БПЛА, но неудачно. В результате взрыва поврежден сам терминал и один из паромов. Уничтожена техника, и была слышна мощная детонация боекомплекта. Раненых и погибших эвакуировали на румынскую территорию пограничными катерами", — отметил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, одесская область, румыния, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Одесская область, Румыния, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Подполье сообщило о поражении парома в Одесской области

Подполье: в Одесской области поразили терминал и паром с военным грузом

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Российская армия поразила терминал и паром с военным грузом в Одесской области около границы с Румынией, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
«
"Одесская область на границе с Румынией ночью 2 октября получила удары в военный объект. Населенный пункт Орловка в 2:40 и в 3:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) получил удары БПЛА "Герань" в припортовую зону, где находится паромный терминал "Орловка", — написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Лебедев уточнил, что на паромах со стороны Румынии на Украину уже некоторое время завозится военная техника, боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Все это складируется в порту.
Кроме того, координатор сопротивления отметил, что, по неподтвержденным данным, паромы перевозили не только военное имущество, но и иностранных наемников, которые должны были сопровождать технику в украинские подразделения.
«
"Удары пришлись как раз во время швартовки одного из паромов. Румынская сторона открыла огонь по русским БПЛА, но неудачно. В результате взрыва поврежден сам терминал и один из паромов. Уничтожена техника, и была слышна мощная детонация боекомплекта. Раненых и погибших эвакуировали на румынскую территорию пограничными катерами", — отметил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьРумынияУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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