Подполье сообщило о поражении парома в Одесской области
Подполье: в Одесской области поразили терминал и паром с военным грузом
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ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Российская армия поразила терминал и паром с военным грузом в Одесской области около границы с Румынией, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
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"Одесская область на границе с Румынией ночью 2 октября получила удары в военный объект. Населенный пункт Орловка в 2:40 и в 3:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) получил удары БПЛА "Герань" в припортовую зону, где находится паромный терминал "Орловка", — написал он.
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Лебедев уточнил, что на паромах со стороны Румынии на Украину уже некоторое время завозится военная техника, боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Все это складируется в порту.
Кроме того, координатор сопротивления отметил, что, по неподтвержденным данным, паромы перевозили не только военное имущество, но и иностранных наемников, которые должны были сопровождать технику в украинские подразделения.
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"Удары пришлись как раз во время швартовки одного из паромов. Румынская сторона открыла огонь по русским БПЛА, но неудачно. В результате взрыва поврежден сам терминал и один из паромов. Уничтожена техника, и была слышна мощная детонация боекомплекта. Раненых и погибших эвакуировали на румынскую территорию пограничными катерами", — отметил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.