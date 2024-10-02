https://ria.ru/20241002/podpole-1975864583.html

Подполье сообщило о поражении парома в Одесской области

Подполье сообщило о поражении парома в Одесской области - РИА Новости, 02.10.2024

Подполье сообщило о поражении парома в Одесской области

Российская армия поразила терминал и паром с военным грузом в Одесской области около границы с Румынией, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T07:52

2024-10-02T07:52

2024-10-02T10:08

в мире

одесская область

румыния

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a7c297cf4b036423584695784172f51.jpg

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Российская армия поразила терминал и паром с военным грузом в Одесской области около границы с Румынией, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале."Одесская область на границе с Румынией ночью 2 октября получила удары в военный объект. Населенный пункт Орловка в 2:40 и в 3:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) получил удары БПЛА "Герань" в припортовую зону, где находится паромный терминал "Орловка", — написал он.Лебедев уточнил, что на паромах со стороны Румынии на Украину уже некоторое время завозится военная техника, боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Все это складируется в порту.Кроме того, координатор сопротивления отметил, что, по неподтвержденным данным, паромы перевозили не только военное имущество, но и иностранных наемников, которые должны были сопровождать технику в украинские подразделения."Удары пришлись как раз во время швартовки одного из паромов. Румынская сторона открыла огонь по русским БПЛА, но неудачно. В результате взрыва поврежден сам терминал и один из паромов. Уничтожена техника, и была слышна мощная детонация боекомплекта. Раненых и погибших эвакуировали на румынскую территорию пограничными катерами", — отметил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241002/uglegrad-1975860027.html

одесская область

румыния

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесская область, румыния, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф