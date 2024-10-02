https://ria.ru/20241002/pobeda-1975859377.html
Шесть рейсов "Победы" задержали из-за ограничения полетов над Ираном
Шесть рейсов "Победы" задержали из-за ограничения полетов над Ираном - РИА Новости, 02.10.2024
Шесть рейсов "Победы" задержали из-за ограничения полетов над Ираном
Шесть рейсов лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") между Москвой и ОАЭ 2 октября предварительно задержаны из-за закрытия воздушного пространства... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:18
2024-10-02T06:18
2024-10-02T06:18
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Шесть рейсов лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") между Москвой и ОАЭ 2 октября предварительно задержаны из-за закрытия воздушного пространства Ирана, следует из сообщения компании. "В связи с закрытием воздушного пространства Ирана 2 октября предварительно задержаны рейсы из Москвы (Внуково) в ОАЭ (Дубай и Абу-Даби) и обратно: DP991 Москва (Внуково) - Дубай (международный аэропорт Аль-Мактум) до 11:00 МСК, DP793 Москва (Внуково) - Дубай (международный аэропорт Аль-Мактум) до 12:30 МСК, DP753 Москва (Внуково) - Абу-Даби до 11:30 МСК, DP992 Дубай (международный аэропорт Аль-Мактум) - Москва (Внуково) до 18:20 по местному времени, DP794 Дубай (международный аэропорт Аль-Мактум) - Москва (Внуково) до 19:00 по местному времени, DP754 Абу-Даби - Москва (Внуково) до 18:50 по местному времени", - сообщили журналистам в компании. Отмечается, что с клиентами в аэропорту вылета будут работать представители "Победы". "Также уточнить статус рейса и время задержки можно на табло аэропорта вылета. Клиенты информируются по контактам, указанным в бронировании. Также для обеспечения дополнительной коммуникации о статусе рейсов для клиентов создаются оперативные чаты", - добавили в перевозчике.
https://ria.ru/20241002/reys-1975859069.html
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москва, дубай, абу-даби, аэрофлот, иран
Москва, Дубай, Абу-Даби, Аэрофлот, Иран
Шесть рейсов "Победы" задержали из-за ограничения полетов над Ираном
Шесть рейсов "Победы" задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана