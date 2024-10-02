https://ria.ru/20241002/plennyy-1975999405.html

Боевики ВСУ требуют от семьи пленного совершить теракт, сообщил источник

Боевики ВСУ требуют от семьи пленного совершить теракт, сообщил источник - РИА Новости, 02.10.2024

Боевики ВСУ требуют от семьи пленного совершить теракт, сообщил источник

Украинские боевики пытают российского военнопленного и требуют от его семьи совершить теракт, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:02

2024-10-02T17:02

2024-10-02T17:51

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украинские боевики пытают российского военнопленного и требуют от его семьи совершить теракт, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Жене пленного Сергея Полия поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения", — сказал собеседник агентства.Он предоставил агентству видео, на котором российский военнопленный лежит на полу в помещении, похожем на гараж или подвал. Человек за кадром называет его "рядовой Полий, пленный", и мужчина кивает. Сразу после этого не попавший в кадр неизвестный начинает избивать россиянина дубинкой. В течение целой минуты он наносит ему удары по ногам, рукам, спине и голове, несмотря на крики пленного.Украинских военных, формирования националистов и наемников неоднократно уличали в казнях и пытках пленных. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 1 октября сообщило, что ВСУ истязают российских военнопленных в неофициальных местах содержания под стражей, включая гаражи и подвалы. Как уточняется в докладе, более половины из опрошенных управлением российских военнопленных на Украине подверглись пыткам.Из данных организации следует, что подобные действия осуществлялись подразделениями ВСУ или украинскими силами безопасности в Киевской, Харьковской областях, а также на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР. При этом местная Генпрокуратура никого не привлекала к ответственности за убийства или пытки российских военнопленных.

https://ria.ru/20241001/vsu-1975788209.html

https://ria.ru/20241001/ukraina-1975676740.html

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Избиение российского солдата в плену ВСУ Жена российского военного, который находится в плену у ВСУ, получила видео с пытками супруга и требованием совершить теракт, чтобы они прекратились. Кадры РИА Новости предоставил источник. На них неизвестный избивает дубинкой российского пленного, который представился как "рядовой Полий". 2024-10-02T17:02 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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