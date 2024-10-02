https://ria.ru/20241002/plennyy-1975999405.html
Боевики ВСУ требуют от семьи пленного совершить теракт, сообщил источник
Боевики ВСУ требуют от семьи пленного совершить теракт, сообщил источник - РИА Новости, 02.10.2024
Боевики ВСУ требуют от семьи пленного совершить теракт, сообщил источник
Украинские боевики пытают российского военнопленного и требуют от его семьи совершить теракт, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:02
2024-10-02T17:02
2024-10-02T17:51
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украинские боевики пытают российского военнопленного и требуют от его семьи совершить теракт, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Жене пленного Сергея Полия поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения", — сказал собеседник агентства.Он предоставил агентству видео, на котором российский военнопленный лежит на полу в помещении, похожем на гараж или подвал. Человек за кадром называет его "рядовой Полий, пленный", и мужчина кивает. Сразу после этого не попавший в кадр неизвестный начинает избивать россиянина дубинкой. В течение целой минуты он наносит ему удары по ногам, рукам, спине и голове, несмотря на крики пленного.Украинских военных, формирования националистов и наемников неоднократно уличали в казнях и пытках пленных. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 1 октября сообщило, что ВСУ истязают российских военнопленных в неофициальных местах содержания под стражей, включая гаражи и подвалы. Как уточняется в докладе, более половины из опрошенных управлением российских военнопленных на Украине подверглись пыткам.Из данных организации следует, что подобные действия осуществлялись подразделениями ВСУ или украинскими силами безопасности в Киевской, Харьковской областях, а также на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР. При этом местная Генпрокуратура никого не привлекала к ответственности за убийства или пытки российских военнопленных.
https://ria.ru/20241001/vsu-1975788209.html
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Избиение российского солдата в плену ВСУ
Жена российского военного, который находится в плену у ВСУ, получила видео с пытками супруга и требованием совершить теракт, чтобы они прекратились. Кадры РИА Новости предоставил источник. На них неизвестный избивает дубинкой российского пленного, который представился как "рядовой Полий".
2024-10-02T17:02
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина
Боевики ВСУ требуют от семьи пленного совершить теракт, сообщил источник
Украинские военные пытают пленного, требуя от его семьи устроить теракт