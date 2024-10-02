https://ria.ru/20241002/plennyy-1975860798.html

Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали

Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали - РИА Новости, 02.10.2024

Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали

Украинский военнослужащий Дмитрий Савин, попавший в плен, рассказал РИА Новости, что его мобилизовали несмотря на то, что он почти слепой и не может... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T06:53

2024-10-02T06:53

2024-10-02T06:53

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

дмитрий савин

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинский военнослужащий Дмитрий Савин, попавший в плен, рассказал РИА Новости, что его мобилизовали несмотря на то, что он почти слепой и не может пользоваться оружием. Дмитрия мобилизовали на улице 10 июля 2024 года, 17 июля завезли в подконтрольную Украине часть ДНР. "Я вообще не пригодный к службе … я говорю: "Я не вижу", реально не вижу, зрение если самое плохое, когда человек видит одну строчку, это одна десятая, у меня 0,05, и 0,04 на втором глазу - это почти слепота", - сказал собеседник агентства. С его слов, обучение проходило три дня, его группа просто жила в лесу. "Посмотрели: "А, ты стрелять не можешь из-за зрения?", даже не давали (стрелять – ред.)", - добавил военнопленный.

https://ria.ru/20241001/oon-1975677014.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, дмитрий савин