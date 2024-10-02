https://ria.ru/20241002/peterburg-1975883451.html

Жительница Петербурга спрыгнула с шестого этажа, спасаясь от насильника

Жительница Петербурга спрыгнула с шестого этажа, спасаясь от насильника - РИА Новости, 02.10.2024

Жительница Петербурга спрыгнула с шестого этажа, спасаясь от насильника

Двадцатидвухлетняя жительница Санкт-Петербурга, которую изнасиловали, спрыгнула из окна квартиры на 6-м этаже, спасаясь бегством, девушка жива, подозреваемый... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:55

2024-10-02T09:55

2024-10-02T09:55

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сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Двадцатидвухлетняя жительница Санкт-Петербурга, которую изнасиловали, спрыгнула из окна квартиры на 6-м этаже, спасаясь бегством, девушка жива, подозреваемый задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в ночь на 2 октября в полицию Московского района поступило сообщение о том, что с шестого этажа дома 46 корпус 2 на Заставской улице сбросили девушку. Бригадой скорой помощи 22-летняя пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. "Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что 22-летний гражданин одного из центральноазиатских государств в квартире изнасиловал потерпевшую, после чего, спасаясь бегством, она выпрыгнула из окна квартиры... Подозреваемый был задержан оперативниками угрозыска у дома 7 по Заставской улице", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, подготовленные полицией материалы были направлены в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В отношении подозреваемого также составлен протокол по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20241001/primore-1975778949.html

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происшествия, жилье, россия, санкт-петербург, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом