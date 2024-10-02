https://ria.ru/20241002/peskov-1975970526.html
Песков прокомментировал объявление Гутерреша персоной нон грата
Песков прокомментировал объявление Гутерреша персоной нон грата - РИА Новости, 02.10.2024
Песков прокомментировал объявление Гутерреша персоной нон грата
Объявление генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша персоной нон грата показывает, что Израиль не допускает какой-либо роли ООН в урегулировании конфликта... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:39
2024-10-02T15:39
2024-10-02T15:55
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Объявление генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша персоной нон грата показывает, что Израиль не допускает какой-либо роли ООН в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее СМИ со ссылкой на израильский МИД сообщили, что власти запретили Гутеррешу въезд в страну и объявили его персоной нон грата из-за отсутствия с его стороны осуждения атаки Ирана на Израиль."По сути, мы видим точку зрения Израиля, которая говорит о том, что Израиль не допускает какой-либо роли ООН. Действительно, ситуация крайне напряжённая в регионе, мы призываем всех к сдержанности", - сообщил Песков изданию Life, комментируя решение Израиля.
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В мире, Израиль, Ближний Восток, Антониу Гутерреш, Россия, Дмитрий Песков, ООН, Life, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Песков прокомментировал объявление Гутерреша персоной нон грата
Песков прокомментировал объявление Антониу Гутерреша персоной нон грата